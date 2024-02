Une mauvaise digestion peut-elle provoquer le cancer ? | Importance de la santé intestinale

Relation entre la santé intestinale et le cancer

Vivez-vous une vie bien remplie, remplie d’exigences de travail excessives, de manque de temps pour faire de l’exercice et de mauvaises habitudes alimentaires qui incluent le tabagisme, la consommation d’alcool et la malbouffe ? Cela pourrait être une invitation ouverte pour cancer . L’une des tumeurs malignes les plus courantes dans le monde aujourd’hui est le cancer gastro-intestinal. Le cancer est une maladie complexe qui est influencée par des variables environnementales, héréditaires et mauvaise digestion .

Pourquoi une digestion saine est-elle importante ?

Bénéfique bactéries intestinales résident généralement dans notre système gastro-intestinal. En plus de faciliter la digestion, de produire des nutriments essentiels et de prévenir le cancer, l’interaction symbiotique entre les bactéries intestinales et l’homme contribue également à maintenir l’écosystème intestinal en bonne santé. Mais lorsque la composition des bactéries intestinales change en raison de l’utilisation à long terme d’antibiotiques, de la maladie, du stress, du vieillissement, de mauvaises habitudes alimentaires comme la consommation d’aliments transformés ou trop épicés et rassis, ainsi que de dépendances comme l’alcool et le tabac, cet équilibre peut être modifié. bouleversé, pouvant causer du tort.

Le Dr Reshma Puranik, oncologue médical consultant et hémato-oncologue, DPU Super Specialty Hospital, Pimpri, Pune, déclare : « Une mauvaise digestion et une mauvaise santé intestinale, connue sous le nom de dysbiose de la flore intestinale, peuvent entraîner un certain nombre de maladies, notamment l’obésité, le diabète, les maladies inflammatoires. maladies intestinales, allergies et même différents types de cancer. Des études ont montré que la flore intestinale des patients atteints de cancer diffère de celle des personnes en bonne santé et que la dérégulation de « l’ARN-nc » par les bactéries intestinales est spécifiquement liée au cancer gastro-intestinal.

Symptômes d’une mauvaise digestion pouvant provoquer l’apparition d’un cancer

Alors que la recherche sur l’interaction complexe et dynamique entre santé intestinale et le cancer en est encore à ses balbutiements, certains symptômes à long terme sont un signe direct de cancer. Les ballonnements, les douleurs abdominales, la diarrhée, l’indigestion, l’acidité, les modifications des habitudes intestinales, les troubles du sommeil, les éruptions cutanées et les allergies, ainsi que la léthargie inexpliquée sont autant de signes d’une mauvaise santé intestinale.

Que faire pour maintenir une digestion à la hauteur ?

Un microbiome intestinal robuste peut être soutenu en adoptant un mode de vie sain qui donne la priorité à l’exercice, à suffisamment de sommeil, à la gestion du stress et à l’abstention des dépendances. La santé intestinale et la digestion peuvent être grandement améliorées en modifiant les habitudes alimentaires en incluant des aliments plus frais et non transformés, une gamme de fruits et légumes, des céréales complètes et des régimes à base de plantes. Parce qu’ils contiennent des probiotiques, les aliments fermentés comme le yaourt, le kimchi, la choucroute et le thé kombucha sont bien connus pour leur capacité à améliorer la santé intestinale. Les prébiotiques et les probiotiques sont fréquemment utilisés dans les procédures médicales modernes pour prévenir et traiter des maladies, notamment le cancer. Un intestin sain constitue une défense solide contre de nombreuses maladies, dont le cancer.