Une mauvaise communication a conduit à une controverse sur l’ingérence dans l’enquête sur les tirs de masse: Lucki

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré à un comité de la Chambre des communes qu’une mauvaise communication entre ses subordonnés et elle-même avait entraîné une controverse quant à savoir si le gouvernement s’était ingéré dans une enquête policière.

Blair et Lucki témoignaient devant le comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes sur des allégations que Blair, ou son bureau, aurait fait pression sur Lucki pour qu’il divulgue des détails sur les armes utilisées lors de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse.

Blair et Lucki ont comparu devant le comité cet été, où ils ont tous deux nié s’être ingérés dans l’enquête de la GRC. Ils répondaient aux rapports selon lesquels le bureau du premier ministre et le bureau de Blair voulaient que des informations sur les armes soient rendues publiques afin de faire avancer le programme de contrôle des armes à feu du gouvernement libéral.

Plus tôt ce mois-ci, la GRC a publié l’audio d’un appel d’avril 2020 entre Lucki et le personnel de la GRC. Dans cet appel, Lucki exprime sa déception que les enquêteurs n’aient pas divulgué la marque et le modèle des armes, ajoutant qu’elle avait dit au bureau de Blair que cela arriverait. Les enquêteurs craignaient que la divulgation publique de ces informations ne compromette leur enquête sur le massacre.

Devant le comité, Lucki a déclaré que l’audio de l’appel montre clairement qu’il n’y avait aucune pression politique. Au lieu de cela, Lucki a déclaré que le personnel de la GRC avait fait une erreur en lui disant que les détails sur les armes seraient divulgués.

“Il y a eu un malentendu, c’est clair sur l’enregistrement”, a déclaré Lucki au comité. “Je ne suggérais pas que les informations sur les armes étaient nécessaires pour informer ou soutenir la législation en cours.”

Lucki a déclaré qu’elle avait parlé avec des représentants du gouvernement avant la conférence de presse et qu’en réponse à une question du chef de cabinet de Blair, elle avait déclaré que des informations sur les armes à feu seraient publiées parce que, a déclaré Lucki, le personnel de la GRC lui avait dit que c’était ce qui se passerait.

“Ils ne m’ont rien demandé, ils ont juste posé une simple question”, dit Luki. “Il n’y avait aucune direction.”

Les informations sur la marque et le modèle des armes ne faisaient pas partie de la conférence de presse. Lucki a déclaré qu’elle exprimait sa déception face à l’appel que son personnel l’avait mal informée.

“Le désir de tenir le public informé faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais que les informations soient publiées”, a déclaré Lucki. “Une fois que j’ai été informé par mon équipe que la divulgation de l’information compromettrait l’enquête en cours, l’affaire a été classée et j’ai transmis cela au bureau du ministre.”

“Ce n’est jamais agréable d’avoir une conversation quand quelqu’un ne répond pas à vos attentes”, a-t-elle ajouté.

Lucki a déclaré lors de l’appel d’avril 2020 qu’elle prévoyait de s’excuser auprès du ministre. Au comité lundi, elle a déclaré que les excuses étaient pour avoir mal informé le cabinet du ministre sur les informations que la conférence de presse inclurait.

“Il s’agissait d’excuses de désinformation”, a déclaré Lucki.

REGARDEZ | Le commissaire de la GRC témoigne devant un comité sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse

Le commissaire de la GRC témoigne devant un comité sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse La députée conservatrice du Manitoba, Raquel Dancho, interroge Brenda Lucki sur les informations qu’elle a partagées avec le bureau du ministre de la Protection civile Bill Blair au sujet des armes utilisées lors de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse.

Raquel Dancho, la porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, a déclaré qu’il était inapproprié que le chef de cabinet du ministre pose la question.

“Pour nous, c’est une pression politique de la part du bureau du ministre. C’est la préoccupation ici, madame”, a déclaré Dancho.

Lucki n’était pas d’accord.

“J’apprécie votre perception, mais votre perception est incorrecte”, a répondu Lucki.

La députée libérale Pam Damoff a déclaré qu’elle sympathisait avec la frustration de Lucki lors de l’appel téléphonique d’avril 2020.

“Ce que j’ai lu et ce que j’ai entendu, c’est un commissaire qui faisait écho à la frustration de tous les Canadiens face au manque de communication de la GRC en Nouvelle-Écosse”, a déclaré Damoff au comité.

Lucki a répondu en exprimant son inquiétude quant à l’effet de la controverse sur sa réputation.

“Je trouve cela difficile, surtout lorsque mon intégrité est remise en question, car en tant que policière, je suis fière de mon intégrité”, a-t-elle déclaré. “Et ayant plus de 37 ans de police, voir mon intégrité remise en question, par qui que ce soit, je trouve ça un peu offensant, en fait.”

Blair nie avoir dirigé le commissaire de la GRC

Témoignant devant Lucki, Blair a répété ses démentis antérieurs.

« À aucun moment je n’ai dirigé la GRC sur une question opérationnelle, y compris sur les communications publiques », a déclaré Blair. “Je ne leur ai pas demandé de divulguer des informations spécifiques, et je n’ai pas reçu de promesse de leur part de le faire.”

Blair, un ancien chef de la police de Toronto, a déclaré à plusieurs reprises qu’il respecte l’indépendance de la police.

“Cette ligne est limpide dans mon esprit; ne pas donner de directives à la GRC, et c’est un principe que j’ai toujours respecté.”

Blair a également nié que le bureau du Premier ministre ait fait pression sur Lucki. Il a cité la Loi sur la GRC, qui dit que seul le ministre de la Sécurité publique peut donner des directives au commissaire de la GRC.

REGARDER | Blair témoigne devant un comité sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse :

Blair témoigne devant un comité sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse La députée manitobaine Raquel Dancho interroge le ministre de la Protection civile Bill Blair devant un comité de la Chambre sur des allégations selon lesquelles il aurait fait pression sur la commissaire de la GRC Brenda Lucki pour qu’elle divulgue des détails sur les armes utilisées lors de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse.

Blair et Lucki ont déclaré que la plupart de leurs communications se faisaient en personne et que Lucki communiquait principalement avec le personnel du bureau de Blair.

Blair a déclaré au comité qu’il ne pensait pas qu’il était nécessaire que la GRC divulgue des informations sur les armes lors de la conférence de presse.

Dancho a dit à Blair qu’elle trouvait troublantes les divergences entre les souvenirs de Blair et de Lucki sur les événements.

“Vous avez nié tous les mots qui [Lucki] dit être vrai, et pourtant vous ne l’avez pas renvoyée. Je trouve cela choquant”, a déclaré Dancho.