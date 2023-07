Une mauvaise communication a causé un enchevêtrement AAP-Congrès. Comment Mamata Banerjee l’a résolu

L’accord du Congrès aujourd’hui pour soutenir le parti Aam Aadmi contre le décret exécutif du Centre sur les bureaucrates de Delhi, a sauvé les efforts d’unité de l’opposition d’un atterrissage forcé avant un décollage. Des sources ont déclaré que si le parti avait l’intention de s’opposer à l’ordonnance depuis le début, une mauvaise communication avait presque plongé l’opposition dans une crise. La question a finalement été réglée avec la médiation de Nitish Kumar et Mamata Banerjee – le leader du Bengale faisant tout le gros du travail.

Lors de la réunion de l’opposition du 23 juin à Patna, le Congrès a déclaré que même s’il ne soutiendrait jamais rien du BJP, sa culture était d’emmener tout le monde. Mais le parti est passé en mode silencieux après une vive opposition de ses dirigeants de Delhi, dont Ajay Maken.

Le parti d’Arvind Kejriwal, quant à lui, a fait du « oui » du Congrès pour rejoindre la bataille au parlement une condition préalable à sa participation à la prochaine réunion de l’opposition à Patna.

Le contretemps de dernière minute a été l’arrestation par le gouvernement Bhagwant Mann de son haut dirigeant dans le Pendjab dirigé par l’AAP. L’arrestation de l’ancien ministre du Pendjab, OP Soni, est intervenue dans le cadre de la campagne anti-corruption lancée par M. Mann.

À quelques jours du début de la session de la mousson, l’AAP a signalé qu’elle ne bougerait pas sans une déclaration claire du Congrès.

Lorsque M. Kharge a appelé le chef de l’AAP pour l’inviter à la réunion de l’opposition du 17 juillet à Bengaluru, qui est organisée par le Congrès, M. Kejriwal est resté évasif, ont indiqué des sources.

Le moment critique est venu lorsque le Congrès, après une réunion samedi, n’a pas précisé qu’il avait approuvé l’opposition à l’ordonnance au parlement. Un message brouillé est venu de Jairam Ramesh, le responsable de la communication du parti, ont indiqué des sources, ce qui a mis l’opposition sur le bord.



C’était le signal d’entrée de M. Kumar et de Mme Banerjee, qui ont expliqué à la direction du Congrès qu’à moins qu’ils ne clarifient leur position, le mur de l’opposition se retrouvera avec un trou de la taille de Delhi-Punjab, ont indiqué des sources.

Alors que l’AAP creusait ses talons et convoquait une réunion de ses principaux dirigeants, Mamata Banerjee a frénétiquement composé M. Kharge, ont indiqué des sources. Le chef du Bengale a dit au parti de publier une clarification, qui est venue bientôt de KC Venugopal.

Ce soir, après la réunion de son comité exécutif, l’AAP a déclaré qu’elle rejoindrait la rencontre de Bengaluru les 17 et 18 juillet.

« Aujourd’hui, le parti du Congrès a également dégagé sa position contre l’ordonnance de Delhi et a annoncé qu’il enregistrerait sa protestation. Nous nous félicitons de cette annonce du parti du Congrès. Sur ce, je voudrais dire que le parti Aam Aadmi participera à la réunion des partis d’opposition qui se tiendra à Bangalore les 17 et 18 juillet sous la présidence d’Arvind Kejriwal », a annoncé Raghav Chadha de l’AAP après la réunion interne.

À propos de la position du Congrès, le chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a tweeté : « Exactement ce que le président du Congrès avait transmis et engagé envers la direction de l’AAP lorsque nous nous sommes rencontrés à Patna. Le Congrès a été sans équivoque quant à sa position concernant l’ordonnance. »