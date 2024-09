« Une mauvaise actrice se cache derrière une bonne image de fille » : les internautes trollent Shraddha Kapoor après le succès de Stree 2

Comme Rue 2 : Sarkate Ka Aatank devient un succès au box-office à travers le pays, nombreux sont ceux qui ont le sentiment que le succès du film ne repose pas sur les épaules de l’acteur principal Shraddha Kapoor. Une semaine après la sortie du film, l’acteur est devenu la troisième personnalité indienne la plus suivie sur Instagram, dépassant le Premier ministre Narendra Modi. Alors que beaucoup attribuent cela à son personnage simple et sans prétention de fille d’à côté, le discours populaire prétend que ses abonnés sont animés par une curiosité morbide et une équipe de relations publiques qui ne dort jamais. Les internautes trollent Shraddha Kapoor après le succès de Stree 2

De nombreux utilisateurs des médias sociaux expriment leur mépris pour ses performances, la qualifiant souvent de surmédiatisée ou remettant en question ses talents d’actrice, y compris ses co-acteurs. Dans une précédente interview avec Zoom, un intervieweur a souligné que la popularité de Shraddha avait grimpé en flèche après la sortie de Stree 2 malgré sa présence limitée à l’écran. Aparshakti Khurana l’a reconnu en déclarant : « Vous voyez, c’est un jeu de relations publiques. Si votre chaîne demande au public, au public d’origine dans la rue, est-ce qu’il dit cela ? Je veux le savoir. C’est donc un jeu de relations publiques, je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet.

En fait, après la sortie du film, les réseaux sociaux regorgeaient d’une pléthore d’opinions, avec des centaines de commentaires disséquant ce qui contribuait à ses défauts. « Mauvaise actrice, se cache derrière une bonne image de fille mais elle est vraiment louche (RP). Elle est juste extrêmement grinçante pour moi, à vrai dire », a déclaré un utilisateur. Une autre a ajouté : « Elle essaie trop de paraître simple et accessible, puis elle lance ses relations publiques pour prétendre qu’elle est meilleure que les Khans. Honnêtement, il semble que tous ses fans ne soient que des agents de relations publiques utilisant plusieurs comptes : le langage qu’ils utilisent est trop similaire.

Ce chœur de critiques révèle un scepticisme plus profond quant à sa personnalité publique, suggérant que pour beaucoup, le décalage entre son image et son talent perçu est impossible à ignorer. Sur un fil de discussion Reddit intitulé « Shraddha Kapoor est-elle vraiment une mauvaise actrice ? », les internautes expliquent pourquoi la star n’a pas autant d’impact à l’écran que ses fans prétendent avoir dans la rue. « Seulement potentiel pour jouer un rôle amoureux. Je l’aime bien mais ce n’est pas une grande actrice. Son jeu est très grinçant. Peut-être peut-il jouer un rôle de soutien en tant qu’intérêt amoureux ou ami/soeur. J’adore son numéro de danse, mais avec des expressions et des mouvements », a déclaré l’un d’eux. Un autre a commenté : « Elle est insupportable. Je grince encore des dents en pensant à sa scène de confrontation avec RK dans TJMM. Et cette horreur de Haseena Parker… moins on en dit, mieux c’est. « Oui, elle est mauvaise. Comme dans la catégorie des vraiment très mauvais. Contrairement à la plupart des actrices d’aujourd’hui, elle a un visage très expressif qui a fière allure dans les numéros de danse, mais elle ne peut pas émettre d’émotion pour lui sauver la vie. Son discours est horrible. La plupart de ses rôles ne l’obligent pas vraiment à faire de gros travaux », a été un commentaire particulièrement dur.

Les réactions mitigées à l’égard de Shraddha mettent en évidence la nature complexe de la célébrité à l’ère numérique, où l’admiration peut coexister avec le scepticisme. Eh bien, la haine continue après Rue 2 sortie sur OTT cette semaine. Peu de temps après l’arrivée de la comédie d’horreur sur la plateforme numérique, un internaute a tweeté : « Les relations publiques de Shraddha Kapoor sont folles !!! Avec quelle facilité ils ont qualifié Stree 2 de film dirigé par une femme alors que la star féminine du film avait un rôle de seulement 30 minutes dans un film de 2,5 heures. Jetez un oeil :

Après avoir attrapé Rue 2 sur OTT, qu’en pensez-vous : Shraddha a-t-elle le talent pour étayer sa popularité, ou s’agit-il simplement d’une campagne de relations publiques bien orchestrée ?