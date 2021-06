« Une masterclass de Southgate »: les fans suggèrent que le patron de l’Angleterre est un génie tactique pour tracer un itinéraire PLUS FACILE lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020

Les joueurs anglais se sont engouffrés dans un chœur de huées de leurs propres fans vendredi soir après avoir été frustrés par une équipe écossaise enflammée qui méritait plus que le point qu’ils ont réclamé au domicile de l’Auld Enemy.

Southgate a été contraint de défendre ses joueurs et ses tactiques par la suite, affirmant que le manque d’ambition de l’Angleterre – et l’utilisation limitée de talents offensifs tels que Jack Grealish – faisaient tous partie du tableau d’ensemble de l’Euro 2020.

« Je comprends que nous sommes à Wembley, nous voulions gagner, mais dans le contexte de la qualification du tournoi, c’est la chose la plus importante », dit Southgate.

Après deux matchs disputés dans le groupe D, l’Angleterre se retrouve à égalité avec la République tchèque à quatre points mais en retard à la différence de buts.

Plus bas dans le classement, l’Écosse et la Croatie ont chacune un point.

Le dernier tour des matches de groupe verra l’Angleterre accueillir les Tchèques à Wembley mardi soir – en même temps que l’Ecosse affronte la Croatie à Glasgow.

Il y a diverses permutations en jeu, mais essentiellement une victoire pour l’Angleterre signifie qu’ils seront en tête du groupe, tandis qu’un match nul avec les Tchèques les verrait terminer deuxièmes à la différence de buts.

Si l’Angleterre perd, elle devrait toujours se qualifier comme l’une des meilleures équipes troisièmes.

Voici à quoi ressemble le tableau du groupe D après le match nul de ce soir contre l’Écosse. Prochaine étape : la République tchèque mardi ! pic.twitter.com/Pl3NgmU7TF – Angleterre (@Angleterre) 18 juin 2021

Tels sont les aléas du format Euro 2020, une deuxième place dans le groupe D pourrait en fait faciliter la vie de Southgate et de l’Angleterre pour la phase à élimination directe.

Les vainqueurs du groupe se voient confier une mission difficile lors des huitièmes de finale le 29 juin à Londres contre l’équipe qui termine deuxième du groupe F.

Ce groupe particulier a été surnommé le «Groupe de la mort» de l’Euro 2020 et comprend les champions du monde de France, les rois européens en titre du Portugal et l’Allemagne, triple vainqueur du tournoi.

En revanche, les finalistes du groupe anglais se voient attribuer ce qui semble être un match nul plus favorable en huitièmes de finale contre l’équipe deuxième du groupe E – qui comprend l’Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie.

Cette permutation n’a pas été perdue pour certains fans de football car ils ont suggéré que Southgate était en fait un génie tactique pour avoir laissé son équipe jouer un match nul contre les Écossais.

Match nul contre les Tchèques, deuxièmes du groupe, évitez les Allemands, les Français et le Portugal. Southgate est un génie du football… #fra – Kev Baker (@bakes1970) 18 juin 2021

C’est peut-être la façon pour Southgate de terminer deuxième du groupe et d’obtenir des tirages plus faciles jusqu’aux demi-finales. pic.twitter.com/ccl2TdtVV3 – Kaustubh Pandey (@Kaus_Pandey17) 18 juin 2021

Gareth Southgate lorsqu’il s’est rendu compte que si nous terminons deuxième du groupe, nous jouerons probablement la Slovaquie, la Suède ou la Pologne plutôt que le Portugal, la France ou l’Allemagne… #FRpic.twitter.com/0GLRwsDoOM – 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕖𝕤 #33 (@TheCurtisDavies) 18 juin 2021

L’Angleterre a profité de sa deuxième place dans son groupe de Coupe du monde en Russie pendant trois ans. Après avoir perdu leur dernier match de groupe contre la Belgique, les Three Lions ont rencontré la Colombie et la Suède respectivement en huitièmes de finale et en quart de finale, avant de s’incliner face à la Croatie en demi-finale.

Selon votre façon de penser, Southgate est soit un génie tactique, soit simplement un homme incapable d’utiliser les jeunes talents prodigieux à sa disposition.

Beaucoup diraient ce dernier – mais le patron des Trois Lions est-il simplement en train de fléchir sur nous tous?