Shen Mingbi a été condamné à payer plus de 31500 $ en amendes et autres frais après avoir plaidé coupable à la sollicitation devant un tribunal de Floride lundi

Une masseuse du sud de la Floride accusée d’une attaque de prostitution impliquant le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, sera désormais obligée de payer des milliers de dollars après avoir plaidé coupable pour en avoir sollicité une autre pour se prostituer.

Shen Mingbi, l’une des masseuses milliardaires de 79 ans que Kraft aurait visitées au spa Orchids of Asia à Jupiter, a plaidé lundi devant la cour de circuit du comté de Palm Beach dans le cadre d’un accord avec les procureurs.

L’homme de 60 ans a été condamné à un an de probation et à 100 heures de travaux d’intérêt général. Elle a la possibilité de renoncer au service communautaire au lieu d’un paiement de 1000 $ en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Mingbi a également été condamnée à confisquer 20 000 $ au service de police de Jupiter, en plus de la caution de 5 000 $ qu’elle avait précédemment versée. Elle a également accepté de payer plus de 6573 $ en autres amendes et frais dans le cadre de l’accord, selon WPTV.

En échange, les autorités ont accepté de lui rendre le passeport de Mingbi, qui avait été saisi après son arrestation l’année dernière, avec son téléphone. Son compte bancaire a également été débloqué par les procureurs.

Le juge a ordonné à Mingbi de se présenter pour la probation mercredi. Son avocat a déclaré au tribunal qu’elle résidait récemment dans la région du comté d’Orange.

Une accusation de sollicitation sexuelle contre le milliardaire Robert Kraft a été rejetée par les procureurs en septembre, après que deux tribunaux ont bloqué la présentation de preuves vidéo dans l’affaire.

Lundi également, le directeur du spa, Lei Wang, 41 ans, a plaidé coupable dans un accord avec les procureurs, admettant un délit d’accusation d’en avoir sollicité un autre pour se prostituer, selon les archives.

Elle avait auparavant été inculpée de plus de 20 chefs d’accusation, ainsi que de trois crimes: avoir soutenu le produit de la prostitution, entretenir une maison de prostitution et louer un espace pour la prostitution.

Wang a été condamné à une amende de 5 623 $ et a également ordonné 100 heures complètes de travaux d’intérêt général.

Deux autres femmes qui travaillaient chez Orchids of Asia avaient auparavant conclu des accords avec des procureurs. Hua Zhang, 59 ans, a plaidé coupable le mois dernier à deux délits. Lei Chen, 45 ans, a plaidé coupable à huit chefs d’accusation pour avoir offert de se prostituer en février.

Zhang a finalement dû payer 6 661 $ d’amendes et de frais, y compris les frais de 1 000 $ pour se retirer des travaux d’intérêt général. Alors que Wang a été condamnée à payer 5 623 $, plus 1 000 $ supplémentaires si elle veut éviter les travaux d’intérêt général.

Une accusation de délit contre Kraft pour sollicitation de relations sexuelles, quant à elle, a été rejetée par les procureurs en septembre après que deux tribunaux aient bloqué l’utilisation de la preuve vidéo qui aurait montré que le milliardaire de 79 ans payait pour des relations sexuelles.

« Bien qu’il y ait eu une raison probable de procéder à une arrestation, les preuves ne peuvent pas prouver tous les éléments légalement requis du crime allégué et sont insuffisantes pour étayer des poursuites pénales », a écrit l’avocat d’État David Aronberg à l’époque.

Les quatre employés du spa, Kraft, et deux douzaines d’autres hommes ont tous été inculpés en février 2019, à la suite d’une enquête secrète menée par plusieurs pays sur des salons de massage dans tout l’État, qui comprenait l’installation secrète de caméras vidéo dans les halls et les chambres des spas.

La police a déclaré que les enregistrements montrent Kraft et d’autres hommes se livrant à des actes sexuels avec des femmes et les payant.

Kraft a visité le spa de jour Orchids of Asia à Jupiter, en Floride, deux fois en 24 heures en janvier, selon les dossiers de la police.

La première visite a eu lieu le 19 janvier 2019, lorsque Kraft aurait reçu une stimulation de la main de la part du directeur de spa de 45 ans Lei Wang et d’un employé de spa de 58 ans nommé Shen Mingbi.

Selon l’affidavit, Kraft a payé aux deux femmes une facture de 100 $.

La deuxième visite a eu lieu le 20 janvier 2019, quelques heures à peine avant que Kraft ne s’envole pour Kansas City pour le match pour le titre de l’AFC entre les Patriots et le chef de Kansas City.

Ce jour-là, Kraft aurait reçu une fellation de Wang, connue sous le nom de «Lulu». Kraft l’aurait payée avec une facture de 100 $ et une autre facture non identifiée avant de partir

Les accusations contre Kraft et les autres hommes ont été abandonnées lorsque la Cour d’appel du 4ème district de Floride a conclu en août que la police de Jupiter avait violé leurs droits en installant secrètement les caméras dans le hall et les salles de massage du spa.

Les caméras auraient été installées par les enquêteurs après avoir prétendu à tort aux travailleurs du spa qu’ils devaient évacuer le bâtiment en raison d’une alerte à la bombe.

« Je soutiens la décision de classer l’affaire », a déclaré Aronberg lors d’une conférence de presse vidéo après la décision d’abandonner les poursuites en septembre. «Le spa de jour Orchids of Asia était un bordel notoire situé dans un centre commercial familial juste à côté d’une salle de jeux qui attirait les enfants.

Kraft avait plaidé non coupable de l’accusation, mais avait présenté des excuses publiques pour ses actes.

Les accusations portées contre les autres hommes ont également été abandonnées par Aronberg, qui a déclaré que sans les enregistrements vidéo, il n’y avait pas non plus suffisamment de preuves pour les condamner.