Une masseuse dans une enquête sur le football dans l’État de l’Ohio nie avoir ciblé des joueurs

COLUMBUS, Ohio – Un massothérapeute de la région de Cleveland accusé par l’État de l’Ohio de cibler des joueurs de football pour des relations sexuelles a nié ces allégations dans deux entretiens.

S’exprimant dans une interview à la radio de 20 minutes sur le FM-WMMS de Cleveland, Robyn Bassani, 41 ans, a déclaré que bien qu’elle ait eu des relations sexuelles avec deux joueurs de football de l’État de l’Ohio, elle n’agissait pas pour sa propre gratification sexuelle, comme un rapport publié par l’université a allégué.

«La plupart des joueurs avec lesquels j’ai travaillé, la grande majorité, je n’ai pas eu à tendre la main», a-t-elle déclaré. «Ils m’ont contacté via un programme de référence que je dirigeais. En ce qui concerne l’université qui dit que je visais ces jeunes hommes, pour moi, c’est comme leur façon de rester maître de la situation et de faire de moi le méchant pour qu’ils puissent garder leurs mains propres. »

Selon le rapport de 15 pages publié jeudi, Bassani a eu des relations sexuelles consensuelles avec cinq footballeurs. Aucun n’était mineur et 20 autres joueurs ont déclaré avoir reçu des massages non sexuels de Bassani, qui a contesté ces chiffres et a déclaré qu’elle n’avait eu des relations sexuelles qu’avec deux joueurs.

Aucune violation de la NCAA n’a eu lieu et aucun crime n’a été commis. Si une relation sexuelle commençait, a déclaré Bassani, elle mettrait fin à la relation client-masseuse. Bassani conduirait de Cleveland à un complexe d’appartements où vivaient la plupart des joueurs, a-t-elle déclaré, et allait d’un appartement à l’autre pour les rendez-vous prévus.

«Depuis la publication de ce rapport, de nombreux acteurs ont dit:« Qu’est-ce que c’est que ce bordel? ». » elle a dit. « Tout le monde est très confus sur ce rapport parce que les joueurs savent que ce n’est pas moi. »

Atteint pour commentaire par The Dispatch, Bassani a évoqué son interview à la radio et a refusé de parler davantage. Après une carrière de 12 ans en tant que masseuse professionnelle, Bassani a remis son permis le 30 mars dans le cadre de l’enquête qui a été ouverte par une plainte déposée le 14 mars 2020 auprès du Medical Board of Ohio. Le conseil a ensuite informé l’université, qui a embauché le cabinet d’avocats Barnes & Thornburg comme avocat spécial et a ouvert une enquête qui comprenait des entretiens avec 117 joueurs anciens et actuels, 44 entraîneurs et membres du personnel et Bassani.

En abandonnant sa licence, Bassani a déclaré qu’elle pensait que la situation disparaîtrait.

«L’enquêteur de l’Ohio State Board m’a dit que si je ne (restituais pas ma licence), je ferais l’objet d’une citation, puis d’une audience au cours de laquelle les joueurs seraient individuellement assignés à témoigner dans un dossier public ouvert. , » elle a dit. «Ne voulant pas leur faire subir ça, j’ai dit: ‘OK, je vais le céder.’

«(Ils) m’avaient assuré que si je faisais cela tranquillement et rapidement, je pourrais leur épargner le scandale ou l’embarras public et je l’ai fait. De toute évidence, c’était un mensonge.

