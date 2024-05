Jerry Seinfeld, un combattant contre la culture de l’annulation dans la comédie, dit que la « masculinité dominante » lui manque, tout en reconnaissant qu’il « comprend[s] la chose toxique.

Dans un apparence sur le podcast du commentateur et journaliste conservateur Bari Weiss, Seinfeld a déclaré qu’il « a toujours voulu être un vrai homme », citant des exemples de masculinité comme JFK, Muhammad Ali, Sean Connery et Howard Cosell après que Weiss ait plaisanté en disant qu’elle « n’avait pas demandé ». [his] pronoms. »

Le comédien a conclu qu’il « n’avait jamais vraiment grandi », embrassant plutôt la « poursuite enfantine » de la comédie. Les deux hommes ont ensuite discuté de ce qu’ils considéraient comme les défis qui affligent la comédie à l’ère moderne.

Concernant la position de Weiss selon laquelle la « censure » avait pris le pas sur la comédie, Seinfeld a soutenu que « frapper », ou attaquer quelqu’un dans une position de moindre pouvoir, n’est pas réel.

« La comédie est un événement à résultat binaire extraordinairement simple. C’est marrant? Ou ce n’est pas le cas. Personne ne se soucie vraiment de rien d’autre », a déclaré le créateur de « Seinfeld ». « Ce qu’on déteste vraiment, c’est quand quelqu’un fait quelque chose qui n’est pas si drôle, et qu’on ne rit pas, et maintenant je vais le critiquer. »

Le comédien, qui a prononcé un discours d’ouverture lors de la remise des diplômes de l’Université Duke au début du mois, a été fortement condamné pour son soutien à Israël par un groupe d’étudiants, qui ont quitté l’établissement en signe de protestation. Il a demandé aux étudiants restés si cela « valait la peine de sacrifier un inconfort occasionnel pour rire », selon le rapport. New York Times.

Plus loin dans la conversation avec Weiss, Seinfeld a également cité une « hiérarchie convenue » comme un facteur de sa nostalgie du début des années 1960, dans lequel se déroule son film « Unfrosted », fustigeant une égalité plus large comme une source d’inconfort dans le monde. ère moderne.

« C’est [hierarchy] absolument vaporisé à l’heure actuelle », a déclaré le comique. « Je pense que c’est pour cela que les gens klaxonnent et conduisent de façon folle, parce que nous n’avons aucun sens de la hiérarchie. Et en tant qu’humains, nous ne nous sentons pas vraiment à l’aise comme ça.

Seinfeld, qui a affirmé le mois dernier que la baisse d’audience de la comédie télévisée était due à « l’extrême gauche, le PC c**p, et les gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres », a sorti « Unfrosted » plus tôt cette année avec une note favorable de 43 %. sur le site Tomates pourries.