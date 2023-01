Une marque de pizza pakistanaise déjoue les “stéréotypes” de Bollywood avec un burger portant une calotte

Le Twitter pakistanais n’est pas satisfait de la représentation stéréotypée de Bollywood de leur culture. Après la sortie de la bande-annonce de “Mission Majnu” de Sidharth Malhotra, des Pakistanais ont torréfié l’utilisation par le film de “l’esthétique” de la calotte, de l’homme musulman portant le surma et de l’utilisation libérale de mots comme “adaab”, “janaab”. “Mission Majnu” est un thriller d’espionnage où le personnage de Sidharth, un agent RAW, se lance dans une mission pour déjouer le Pakistan qui fabrique illégalement des bombes nucléaires. Semblable à Alia Bhatt dans Raazi, le personnage de Sidharth épouse une femme du Pakistan – jouée par Rashmika Mandanna – pour faire des incursions dans le pays.

Maintenant, une marque de pizza pakistanaise appelée Cheezious a traqué les stéréotypes avec un graphique affichant un hamburger « portant » une calotte, avec la légende, « Aadab janaab ! ye Atom Cheezious mei ban rha hy.” La marque a ajouté: “Juste un petit quelque chose lié à un mème tendance pour apporter un sourire à votre journée, et gardons-le léger, pas de sous-entendus religieux ou de système de croyance ici.”

Les gens sur Twitter ont également eu vent de l’affaire.

Ce ‘Adaab janaab’ devient plus ringard – Tweety (@handollwithcare) 14 janvier 2023

Le film “Mission Majnu” de Sidharth Malhotra sortira sur Netflix le 20 janvier. Plus tôt, un utilisateur de Twitter du Pakistan avait répondu à la bande-annonce en écrivant “LMFAOO, nous sommes ici en 2023 et Bollywood stéréotype toujours les musulmans en obligeant les hommes musulmans à porter le kajal, des calottes, des taweez et ces écharpes à carreaux, les représentant comme pauvres et désespérés pour de l’argent, et faisant ce aap janab inutile au point que cela devient trop cliché.” Un autre a écrit : “Nous n’avons pas besoin d’une agence de renseignement, allez-y autour du Pakistan et arrêtez tous ceux qui disent Adaab et vous avez attrapé tous les espions indiens.”

