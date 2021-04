La marque de mode britannique ASOS a récemment fait la une des journaux pour une publicité de boucles d’oreilles. L’annonce mettait en vedette une paire de boucles d’oreilles fantaisistes en forme de champignon accrochées à un cerceau en or. Mais ce n’est pas la paire de boucles d’oreilles au prix de 6,89 $ dont parle la ville, mais le modèle qui a été vu porter la paire.

La publicité présentait un mannequin portant un implant cochléaire sur son oreille droite. Comme on prétend que c’est la première fois qu’une marque présente un modèle arborant un implant cochléaire, les critiques de mode et les masses ont fait l’éloge d’ASOS pour leurs efforts louables.

Le modèle dans la publicité a également été identifié et son nom est Natasha Ghouri, qui est née sourde.

La publicité est devenue virale sur Internet lorsqu’un utilisateur de Twitter nommé Asia Smith a salué les efforts de la marque de mode pour avoir choisi un modèle d’implant cochléaire sportif par le biais d’une publication sur la plate-forme de médias sociaux. Dans une note de suivi, la fan a précisé qu’elle avait initialement, à tort, appelé l’implant cochléaire une aide auditive.

Les implants cochléaires sont implantés chirurgicalement pour stimuler le nerf auditif afin de procurer une sensation sonore à ceux qui sont sourds ou très malentendants. Les aides auditives sont amovibles et sont utilisées pour amplifier le son des personnes ayant une audition résiduelle.

Certainement pas pleurer à cause de @ASOS utiliser un modèle de boucle d’oreille avec une aide auditive 😭 C’est la première fois que je vois un modèle avec une déficience auditive, sans parler d’un modèle de boucle d’oreille et c’est tellement rafraîchissant de voir ce genre de représentation pour des gens comme moi 😍— asia (@ asiasmith_16 ) 13 avril 2021

Depuis que le message a été partagé, il a reçu plus de 32 000 likes et suscité des réactions positives de tous. L’une des utilisatrices a avoué qu’elle était malentendante et qu’elle était nerveuse à l’idée d’utiliser un appareil auditif en raison de la stigmatisation qui s’y rattache. Mais maintenant, après avoir vu la publicité et la façon dont elle a été normalisée, elle s’est rendu compte qu’il est tout à fait normal de l’utiliser.

Même le mannequin Natasha est intervenu et a remercié son agence de mannequins pour lui avoir accordé sa confiance et l’avoir aidée à poursuivre sa carrière de mannequin. Elle a remercié la marque ASOS de l’accueillir et de lui donner l’opportunité de représenter des gens comme elle.

