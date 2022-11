Une marque de luxe poursuit les producteurs d’annonces d’ours bondage — RT Games & Culture

La marque de haute couture Balenciaga poursuit la société de production North Six, le scénographe Nicholas Des Jardins et sa société du même nom pour 25 millions de dollars pour une séance photo controversée mettant en scène des enfants tenant des ours en peluche dans des vêtements de bondage, selon des documents judiciaires déposés à la Cour suprême de Manhattan le vendredi. La marque va «demander réparation pour les dommages importants que les accusés ont causés dans le cadre d’une campagne publicitaire que Balenciaga les a engagés à produire.”

“À la suite de l’inconduite des défendeurs, des membres du public, y compris les médias d’information, ont faussement et horriblement associé Balenciaga au sujet répugnant et profondément troublant de la décision de justice.», indique le dossier. “Les prévenus sont responsables envers Balenciaga de tout préjudice résultant de cette fausse association.”

Nos sacs d’ours en peluche n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne.

Balenciaga a arraché la campagne la semaine dernière au milieu d’une vaste controverse, insistant sur le fait que les images troublantes n’avaient pas été approuvées par la direction et promettant de punir les responsables. Les publicités présentent des enfants tenant des ours en peluche vêtus d’un équipement de bondage, tandis qu’une autre image de la récente collaboration de la marque avec la société de vêtements de sport Adidas comprend un document judiciaire mal caché d’une affaire de pornographie juvénile, un choix de style que la marque a revendiqué était “malveillant ou, à tout le moins, extraordinairement imprudent.”

“Nous nous excusons d’afficher des documents troublants dans notre campagne“, a déclaré la société dans un post Instagram la semaine dernière. “Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la création de l’ensemble et de l’inclusion d’articles non approuvés pour notre séance photo de la campagne Spring 23.”

“Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants sous quelque forme que ce soit“, poursuit le message. “Nous défendons les enfants [sic] sécurité et bien-être.”

Le photographe Gabriele Galimberti a également pris ses distances avec la campagne après ce qu’il a décrit comme un public “lynchage” sur les images rebutantes, insistant sur le fait qu’il n’avait pas contrôlé “le sens de la campagne et le choix des objets exposés” dans un post Instagram la semaine dernière.

Alors que les photos ont été vertement condamnées dans la presse et sur les réseaux sociaux, le père de l’un des enfants modèles utilisés dans la campagne a défendu le tournage, affirmant au Daily Mail que les images avaient été “complètement sorti de son contexte” et cela “aucun parent n’encouragerait activement l’enfant à participer à quelque chose de pornographique, et je pense que la publicité entourant ce qui s’est passé a été exagérée.” Loin d’être une situation abusive, le tournage avait été “une journée agréable» pour toutes les personnes impliquées, a-t-il affirmé.