Une marine américaine qui a réalisé une vidéo TikTok en larmes dit qu’elle est victime d’une «  campagne de dénigrement  »

La Marine, qui est devenue virale après avoir exprimé sa frustration face à la décision des autorités de retenir un homme qu’elle avait dénoncé pour inconduite sexuelle, a déclaré qu’une « désinformation » était publiée pour « discréditer » son histoire.

Dans une déclaration partagée avec Nouvelles de CBS, la femme – un sergent nommé Dalina – affirme qu’elle n’est pas une «martyre» pour s’être rendue à TikTok la semaine dernière pour «pleurer» et partager son histoire.

« Il y a beaucoup de désinformation que vous entendrez utilisée pour me discréditer », a-t-elle déclaré dans le communiqué. «C’est le reflet direct de ce qui se passe lorsque les membres du service racontent leur histoire.

«Je ne suis pas responsable de réparer ce que je n’ai pas cassé. Je m’appelle Dalina. Je ne suis pas un martyr. Je suis un sergent des Marines qui a servi honorablement.

Dalina est devenue virale la semaine dernière après avoir partagé son expérience dans une vidéo pénible qui a suscité une réponse du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et une enquête de lui et du Corps.

La femme de service a partagé dans une déclaration qu’elle avait été ouverte au sujet de l’incident, qui, selon elle, a eu lieu en octobre 2019 alors que les deux hommes étaient déployés.

« J’ai dénoncé mon collègue pour inconduite sexuelle, qui était également un avocat des victimes en uniforme », a-t-elle déclaré dans la déclaration. «J’avais des preuves et des témoins.

«Cette même nuit, mon commandement a affronté ce marine et il a admis ce qu’il avait fait. Le lendemain matin, ce même Marine était toujours le sergent de peloton en formation pendant que je me cachais dans ma chambre, honteux de ce qui s’était passé.

Dalina a déclaré qu’elle avait été accueillie dans le silence alors qu’elle s’enquit de ce qui s’était passé avec la collègue et du statut de l’ordre de protection militaire qui avait été placé.

‘J’ai découvert grâce à un E3 [Private First Class] qui ne faisait pas partie de ma chaîne de commandement que le Marine était puni administrativement, pas en cour martiale », a-t-elle déclaré. « Ma chaîne de commandement ne m’a jamais notifié officiellement les mesures qu’ils avaient prises contre ce Marine. »

« Des mois s’étaient écoulés et je demandais constamment des informations à mes dirigeants, même à un moment donné dans un virage à mon commandant alors qu’il visitait notre poste. J’ai dit clairement: « Je pense que nous avons besoin d’un meilleur système de contrôle des défenseurs des victimes en uniforme. Je ne veux pas être dans la même unité que ce Marine lorsque nous reviendrons aux États-Unis. »

Dalina a appris le 18 février que le Marine avait été retenu sur la base de la décision du commandant général. En rentrant chez elle, elle a ensuite décidé de faire la vidéo

Dalina a déclaré qu’un mois avant de revenir aux États-Unis, elle avait appris qu’elle et le Marine travailleraient dans le même bureau. Dalina a expliqué qu’elle avait dû chercher un transfert et être transférée dans une unité qui avait « pris soin d’elle ».

« En décembre, j’ai été informé que je serais en mesure de témoigner devant le conseil des séparations de la Marine », a déclaré Daline. «J’ai dû voir mes anciens dirigeants présenter des lettres de recommandation pour ce Marine parce qu’il était un« travailleur acharné ».

«J’ai dû entendre des choses comme:« il a fait une erreur et est tombé dans la tentation, mais il pourrait être un grand leader ». La procédure a pris fin et une décision a été prise. Il serait expulsé, mais recevrait une décharge honorable.

Dalina a appris le 18 février que le Marine avait été retenu sur la base de la décision du commandant général. En rentrant chez elle, elle a alors décidé de faire la vidéo.

« J’ai été agressé sexuellement dans le Corps des Marines, j’ai subi un traumatisme sexuel militaire tout au long de mon service. J’ai rencontré des milliers d’hommes et de femmes qui ont été victimes de traumatismes sexuels militaires et de syndrome de stress post-traumatique résultant d’agressions sexuelles et de harcèlement pendant leur service.

La femme – nommée Dalina sur TikTok et utilisant la poignée @gwotthot – a affirmé dans la vidéo que la Corp avait décidé de conserver l’homme non identifié, après avoir initialement décidé de le renvoyer honorablement.

« Tout a augmenté, dans tous les domaines, tout le monde a dit qu’il ne le garderait pas », a-t-elle déclaré avant d’ajouter que c’était le général de commandement qui avait décidé d’aller à l’encontre de la majorité.

« Et le f ** king head honcho, le f ** king CG avec toutes les preuves et un aveu de cul ** king a décidé qu’ils le garderaient. »

Le Marine a déclaré en sanglotant: « Et c’est exactement pourquoi les femmes baisées dans l’armée se suicident, c’est exactement pourquoi personne ne nous prend au sérieux. »

La vidéo a depuis été supprimée mais a été vue par l’US Marine, qui a partagé sur Twitter qu’ils avaient pris des mesures pour s’assurer que le Marine était en sécurité.

« Nous sommes au courant de la vidéo du Marine en détresse », ont-ils déclaré sur Twitter. « Le Marine Corps prend toutes les allégations d’inconduite au sérieux. Le commandement de la marine @iimefmarines a pris des mesures pour garantir la sécurité de la marine.

Ils ont ajouté plus tard: « Le processus actuel de séparation administrative de l’auteur présumé mentionné dans la vidéo est en cours. La marine dans la vidéo est en sécurité et a eu l’occasion de rencontrer des hauts représentants sous son commandement.

« Le Corps des Marines et la Nation s’attendent aux normes de conduite les plus élevées de la part des Marines et des marins. Ceux qui ne respectent pas ces normes seront tenus responsables conformément à la politique du Marine Corps & @deptofdefense. »

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a qualifié la vidéo de « profondément dérangeante » et a déclaré à Military.com qu’il avait demandé plus d’informations à son personnel.

Seconde. Lloyd Austin a déclaré qu’il examinerait les allégations dans la vidéo

« Nous devons connaître les faits, nous devons comprendre ce qui vient de se passer », a déclaré Austin. « Permettez-moi également de dire que je me soucie de chacune de nos troupes, et je vais certainement demander que sa chaîne de commandement s’assure que quelqu’un s’occupe de ses besoins et s’assure que nous prenons soin de nous. sa.’

Le capitaine Casey Littesy, porte-parole du service, a déclaré que les responsables étaient «au courant de la vidéo et (rassemblaient) tous les détails de la situation».

Le capitaine Angelica A. Sposato, membre de la 2e Marine Expeditionary Force à Camp Lejeune, a déclaré au New York Times que la vidéo « fait spécifiquement référence à une allégation de faute concernant l’appropriation et la distribution injustifiées d’informations personnelles ».

Le capitaine Sposato a ajouté que «le processus de séparation administrative actuel de l’auteur présumé mentionné dans la vidéo est en cours».

Le ministère de la Défense a signalé 7825 cas d’agression sexuelle en 2019 dans lesquels des militaires étaient des victimes, une augmentation de 3% par rapport à l’année précédente.

Seconde. Austin a précédemment ordonné un examen de la façon dont son département traite les cas d’agression sexuelle, bien que les changements soient soumis à l’approbation du Congrès.

USA Today rapporte que le taux de suicide des soldats actifs pour 100000 soldats en 2019 était de 25,9%, une augmentation par rapport à l’année précédente.

Il y a eu 498 suicides en 2019.