Une mariée se fâche contre maman et oncle – Hollywood Life

L’oncle et la maman d’une mariée prennent en charge l’essayage de la robe de la mariée ! Dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 16 juillet de Dis oui à la robe saison 20, l’oncle de la mariée choisit une robe Disney pour que sa nièce l’essaye.

La mariée admet que son oncle “peut être très persuasif”. Le consultant apporte une robe dans la pièce et dit à la mariée de ne pas juger la robe en fonction de son apparence sur le cintre. « Est-ce que quelqu’un m’écoute ? Ce n’est pas ce que je voulais », dit la mariée.

La robe de mariée de rêve de la mariée est une robe ajustée et évasée, que le consultant apporte dans la cabine d’essayage. Elle avoue être « nerveuse » que son oncle ait persuadé la consultante contre l’idée de la robe ajustée et évasée.

La mariée décide d’essayer d’abord l’énorme robe de bal juste pour en finir. «Je vois juste tout ce tissu. C’est peut-être pour une jeune mariée », dit-elle. “J’ai 30 ans maintenant, donc je veux quelque chose d’un peu plus mature et ajusté.”

Elle se dirige vers sa mère, qui paie la robe, et son oncle dans la robe de bal, qui est une robe Disney by Allure qui se vend 5 200 $. Sa mère et son oncle sont amoureux de la robe. Elle n’est pas.

“Je suis un peu frustrée parce que c’est mon mariage et que je suis la mariée. En ce moment, je n’ai pas du tout l’impression d’être entendue », admet la mariée. Elle dit à son oncle qu’elle peut « à peine » marcher dans la robe.

L’oncle pense que la robe devrait être un “facteur wow”. La mariée plaisante: «Quand je m’évanouirai pendant ma cérémonie, ce sera un facteur wow. C’est tellement chaud.” La mariée et sa famille ne sont pas d’accord sur cette robe de mariée. Ils ont des idées différentes, même si c’est le jour spécial de la mariée. Dis oui à la robe la saison 20 est diffusée le samedi à 20 h sur TLC.