Une mariée pakistanaise a cherché des livres d’une valeur de Rs 1 lakh comme «Haq Mehr» du côté du marié et a gagné des éloges pour avoir placé cette demande unique et réfléchie. Haq Mehr (ou Mehr) est le cadeau que les femmes musulmanes reçoivent du côté du marié comme cadeau pour leur mariage et est généralement donné sous forme d’argent ou de bijoux en or. Mais Naila Shamal de la ville pakistanaise de Mardan a fait une demande unique à son Nikaah, dont une vidéo est devenue virale. Dans le clip, Shamal donne un message fort pour éliminer les mauvaises coutumes de la société alors qu’elle parle devant une étagère à livres. Shamal, un écrivain de profession, est vu assis devant une étagère à livres vêtu d’une tenue de mariée: «Comme vous le savez tous, j’ai exigé des livres d’une valeur de 100 000 roupies pour Haq Mehr. Une des raisons à cela est qu’en raison de la hausse de l’inflation dans notre pays, nous ne pouvons pas nous permettre des cadeaux coûteux. D’un autre côté, il est également important d’éliminer les mauvaises coutumes de notre société. »

