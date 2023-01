Une mariée chinoise s’effondre à cause d’un mariage “forcé”

Le mariage forcé est une violation des droits de l’homme et des pays du monde entier ont pris des mesures pratiques pour éradiquer complètement le phénomène. Malheureusement, l’existence du mariage sans le consentement des deux parties prévaut toujours dans la société. Une femme de 20 ans en Chine, qui a récemment été la proie de la pratique, est devenue virale sur Internet lorsqu’une vidéo de sa rupture dramatique lors de son mariage a fait surface sur les réseaux sociaux. Selon le South China Morning Post, la mariée identifiée comme étant Yan, qui réside dans la province du Guizhou située dans le sud-ouest de la Chine, a admis qu’elle n’était pas amoureuse du marié mais a hoché la tête oui au mariage uniquement pour satisfaire les demandes de ses parents. .

Une nouvelle histoire sur Ning Video a suggéré que Yan, qui n’avait pas l’intention de se marier, s’est mariée avec un homme avec qui elle a eu un rendez-vous à l’aveugle. La vidéo de son mariage qui a suscité un énorme engouement sur les réseaux sociaux montre la mariée vêtue d’une robe blanche. Mais apparemment, elle ne semble pas heureuse. À un moment donné, Yan se serait détourné de la caméra juste pour s’effondrer complètement.

Le rapport suggère que Yan a admis qu’elle ne voulait pas se marier et qu’elle ne le faisait que sous la pression de répondre aux attentes de ses parents et de satisfaire aux normes culturelles. La mariée aurait dit : “Mes parents vieillissent, et moi aussi.” Parlant de la société, elle a ajouté: “Mes proches me poussent et les voisins parlent de moi.”

Yan a expliqué qu’elle avait commencé à chercher un mari juste pour se débarrasser de la pression sociale et qu’après avoir rencontré un homme à un rendez-vous à l’aveugle, elle avait choisi de l’épouser. Mais elle a admis qu’elle n’était pas amoureuse du marié. La jeune femme de 20 ans pense qu’elle ne peut plus se voir d’avenir. “Se marier, c’est soulager mes parents. Je sens que je n’ai pas d’avenir pour moi-même », a déclaré Yan.

L’histoire de la mariée a ému de nombreux utilisateurs de médias sociaux sur Douyin (Tiktok chinois) en Chine continentale en amassant plus de 11 000 réponses dans la section des commentaires. Alors qu’une section priait pour la vie heureuse de la jeune mariée après le mariage, beaucoup étaient émus après l’avoir vue blessée.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici