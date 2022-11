Une mariée américaine porte du Lehenga pour son mariage, la réaction de sa famille est inestimable

Un mariage est une occasion très spéciale pour chaque mariée. Qu’il s’agisse de se préparer pour le jour J ou de choisir sa tenue de mariage, tout peut être un peu écrasant. Cependant, cette vidéo qui devient virale montre une mariée américaine dans un lehenga. Ce n’est pas ça mais c’est la réaction des gens autour d’elle qui la rend très spéciale. “Quel beau moment, Hannah Rogers. Votre famille et vous êtes Love”, lit la légende.

Dans la vidéo, on peut voir que la mariée entre d’une pièce et que ses amis et sa famille l’attendent à l’extérieur. Alors qu’elle sort dans un lehenga rouge, ils applaudissent puis tournent autour dans un câlin de groupe. Le sourire sur le visage de chacun est tout simplement inestimable et tellement réconfortant à voir. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 400 000 likes. “Tellement si belle que tu regardes dans une tenue de mariage traditionnelle indienne. Eh bien, vous avez tous l’air si bien… ATI Sunder… comme une déesse », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit:« Les réactions de papa étaient comme voir sa petite princesse devenir un bébé d’un an marchant vers lui pour la première fois et prêt à l’attraper avant qu’elle ne tombe.”

“Superbe! Rien de tel qu’un ensemble indien et il y en a toujours environ 4-5 différents à travers les différentes cérémonies !”, a écrit une autre personne.

Pendant ce temps, plus tôt, dans un cas unique dans le Haldwani d’Uttarakhand, une mariée a annulé le mariage avec son fiancé parce qu’elle n’avait pas reçu de lehenga coûteux. La jeune fille, appartenant au quartier de Rajpura était déjà fiancée. Elle a fait une crise quand elle a découvert que le lehenga que la famille du marié avait acheté pour elle ne coûtait que Rs. 10 000.

La famille du marié, d’autre part, a affirmé avoir acheté le lehenga exclusivement à Lucknow. Le couple s’est fiancé en juin. Le mariage était prévu pour le 5 novembre. Le jour du mariage, la mariée a perdu son calme et a refusé de se marier. Selon les habitants, le père du marié a donné à la fille sa carte de guichet automatique pour acheter le lehenga de sa préférence, mais cela n’a pas fonctionné.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici