Une marée rouge d’algues toxiques tue des poissons le long de la côte de Floride

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Les scènes de l’ouest de la Floride sont difficiles à digérer : des carcasses de poissons parsèment les plages sur des kilomètres, une pelle rétrocaveuse soulevant un mérou goliath de 400 livres hors de l’eau, des centaines de requins nageant dans les quartiers et des hordes d’asticots se tortillant le long du rivage.

Au cours des trois dernières semaines, plus de 1 700 tonnes de poissons morts et d’autres organismes et débris marins se sont échoués le long des plages près de Tampa Bay. Ils ont été tués par une prolifération d’algues toxiques, connue sous le nom de marée rouge, qui est arrivée à l’intérieur des terres plus tôt cet été.

Bien que les proliférations d’algues soient un phénomène naturel dans le sud-ouest de la Floride – et dans une grande partie du monde – elles ne sont généralement pas aussi graves. Les algues n’ont pas seulement tué d’innombrables des milliers de poissons et plus d’une douzaine de lamantins, mais aussi écœuré certains baigneurs, qui peuvent éprouver des problèmes respiratoires lorsque les toxines se diffusent dans l’air.

Maintenant, les scientifiques se précipitent pour déterminer ce qui rend une année particulièrement mauvaise pour les marées rouges – et si elles deviennent de plus en plus courantes. La dernière grande marée rouge a eu lieu il y a tout juste trois ans, lorsque le gouvernement d’alors. Rick Scott a déclaré l’état d’urgence, comme l’a déjà signalé Brian Resnick de Vox. Le gouverneur actuel de l’État, Ron DeSantis, a rejeté les appels des groupes environnementaux à déclarer l’état d’urgence pour la marée rouge de cette année.

Les marées rouges en Floride résultent d’un ensemble complexe de variables, des courants océaniques aux conditions météorologiques, ont appris les chercheurs. Et bien que ces événements ne deviennent pas nécessairement plus fréquents, comme vous pouvez vous y attendre, le changement climatique les rend beaucoup plus difficiles à prévoir – et la population en plein essor de la Floride les rend beaucoup plus visibles.

Comment une créature microscopique peut tuer autant de poissons

Les poissons morts, les vacances gâchées et d’autres conséquences de la marée rouge en Floride peuvent être liés à une seule petite espèce : Karenia brevis. C’est un type d’algue marine, ou phytoplancton, originaire du golfe du Mexique.

Bien qu’elles ne fassent pas toujours l’actualité nationale, les proliférations de K. brevis se produisent généralement chaque année. À partir de la fin de l’été, un courant en eau profonde dans le golfe a tendance à se déplacer vers l’est en direction de la Floride, provoquant une remontée de nutriments comme le phosphore et l’azote qui nourrissent les algues et les poussent vers la côte, où elles trouvent d’autres sources de nutriments.

Normalement, les fleurs – qui peuvent être d’un rouge rouille – ne durent que quelques mois et ont un impact sur une zone relativement petite. Mais à l’occasion, ils se développent de manière incontrôlable et commencent à faire des ravages dans les écosystèmes marins. C’est parce que K. brevis produit de la brévétoxine, une neurotoxine inodore qui peut être mortelle pour les poissons et autres animaux marins.

Bien que les scientifiques ne sachent pas pourquoi les algues produisent des toxines, une théorie intéressante est qu’il s’agit de tuer les poissons à dessein. Les poissons pourris fertilisent essentiellement l’eau, ce qui à son tour crée plus d’algues. « Les toxines doivent avoir un but, et cela pourrait tuer les poissons pour obtenir les nutriments », a déclaré Cynthia Heil, directrice du Red Tide Institute au Mote Marine Laboratory & Aquarium de Floride. « Cette petite plante à une cellule est peut-être en train de faire de l’agriculture. »

En grand nombre, ces organismes microscopiques constituent également une menace pour la santé humaine. Les vagues peuvent briser les cellules des algues et libérer la toxine dans l’air. L’inhaler peut causer des problèmes respiratoires et avoir l’impression que « vous commencez à avoir un rhume », a déclaré Heil. Études ont établi un lien entre les marées rouges sévères et une augmentation des visites à l’hôpital, en particulier chez les personnes âgées.

Pourquoi la marée rouge de cette année a été si mauvaise

Bien que K. brevis soit bien étudié, on ne sait toujours pas pourquoi il explose certaines années. Chaque événement majeur de marée rouge semble avoir sa propre équation unique, selon les experts.

Cette année, les vents du sud ont aidé à maintenir la prolifération près du rivage, où elle pourrait se nourrir de la pollution se déversant dans l’eau. Pendant ce temps, des mois de sécheresse avant l’ouragan Elsa ont probablement rendu les estuaires autour de Tampa Bay plus salés, permettant aux algues marines de se déplacer plus loin vers les côtes. De plus, plus de 200 millions de gallons d’eaux usées provenant d’une mine de phosphate abandonnée connue sous le nom de Piney Point ont été pompés dans la baie de Tampa au printemps dernier.

« Il y avait cette énorme impulsion de nutriments dans la baie », a déclaré Heil. Bien que cela n’ait pas carrément causé la floraison, cela a peut-être aggravé les choses, a-t-elle ajouté. « Ça a été une année très étrange.

En fin de compte, la marée rouge a tué plus de 1 700 tonnes de vie marine dans le comté de Pinellas, qui longe la baie de Tampa, et ce nombre pourrait continuer à augmenter. La prolifération est également impliquée dans la mort de 17 lamantins en juin et juillet, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

Les Floridiens ont également signalé avoir vu des centaines de requins vivants échapper à la marée rouge en nageant dans les canaux et les voies navigables artificiels de la région de Tampa. « Vous auriez littéralement pu traverser le canal à dos de requins – c’est le nombre de requins », a déclaré Janelle Branower, une habitante de Longboat Key, à Allyson Henning, journaliste d’une chaîne d’information locale NBC.

La prolifération toxique commence maintenant à se dissiper et des centaines de fonctionnaires se sont efforcés de nettoyer des montagnes de poissons morts. (Dans le comté de Pinellas, les poissons morts peuvent être brûlés avec d’autres déchets pour produire de l’électricité, a déclaré un responsable du comté à Vox.) Mais ce n’est qu’une question de temps avant la prochaine grave efflorescence, selon les experts.

Les marées rouges ne sont pas de plus en plus fréquentes en Floride

Un coup d’œil rapide aux données de l’État indiquant le nombre de marées rouges au fil du temps suggère que ces événements sont de plus en plus fréquents en Floride. Cela correspond à une poignée de reportages des médias qui indiquent que le changement climatique alimente la prolifération d’algues nuisibles.

Mais cette conclusion effrayante n’est pas tout à fait raison, disent les experts. « Je ne pense pas que nous soyons en mesure de dire avec certitude que la fréquence des événements a augmenté », a déclaré Thomas Frazer, professeur à la faculté des sciences marines de l’Université de Floride du Sud. Une revue des preuves récemment publiée est arrivée à la même conclusion pour les marées rouges de Floride : « aucune tendance significative au fil du temps n’est évidente », lit-on dans la revue.

Alors pourquoi les fleurs nuisibles apparaître augmenter?

D’une part, les scientifiques ont intensifié leurs efforts d’échantillonnage au fil du temps, a déclaré Frazer. Plus vous échantillonnez, plus vous aurez de chances d’être capable pour détecter une prolifération d’algues toxiques. La Floride a également connu un afflux massif de résidents au cours de la dernière décennie, il y a donc tout simplement plus de personnes affectées par les marées rouges. « Chaque nouvelle floraison est sans aucun doute la pire pour de nombreux résidents, quelles que soient les tendances », a déclaré Heil. De plus, les plateformes de médias sociaux comme TikTok ont ​​attiré un nouveau niveau d’attention sur les proliférations d’algues. (Plusieurs vidéos de marée rouge récentes sur TikTok ont ​​des dizaines de milliers de vues.)

« Vous ne devez pas sous-estimer qu’il y a un très fort facteur de comportement humain impliqué », a déclaré Gustaaf Hallegraeff, professeur émérite à l’Université de Tasmanie qui étudie les proliférations d’algues nuisibles depuis des décennies. « Plus il y a de gens sur la côte, plus ils voient de fleurs. »

Hallegraeff souligne que les enregistrements des marées rouges remontent à des centaines d’années et que la mortalité des poissons a été documentée depuis au moins le milieu des années 1800. La pire floraison de l’histoire – qui s’est propagée de Sarasota jusqu’aux Florida Keys – a eu lieu en 1974 et a tué environ un demi-milliard de poissons.

Le changement climatique rend les floraisons imprévisibles, mais les prévisions s’améliorent

Il y a des nouvelles rassurantes dans cette histoire, dit Hallegraeff. D’une part, « ce n’est pas un phénomène nouveau. Il a toujours été là. D’autres régions du monde sont confrontées à de nouvelles épidémies d’espèces envahissantes nuisibles, a-t-il déclaré, et cette n’en fait pas partie.

Pourtant, les marées rouges pourraient devenir plus graves ou plus durables, a-t-il déclaré, car les maisons et les usines côtières contribuent à la pollution par les algues. (Il n’y a pas de bonnes données montrant si la gravité ou la durée des efflorescences augmente, et c’est toujours un sujet de débat parmi les scientifiques.)

« Les marées rouges se produisent naturellement, mais nous avons la capacité de les aggraver », a déclaré Frazer. « L’apport accru de nutriments est un problème mondial et sans doute le plus grand problème affectant la qualité de l’eau dans le monde. » Le ruissellement riche en nutriments alimente également une «zone morte» massive plus à l’est dans le golfe du Mexique, qui est également causée par la croissance des algues.

Le changement climatique est certain d’avoir un certain effet, disent les experts. La hausse des températures peut modifier les courants océaniques, élever le niveau de la mer, chauffer l’eau et augmenter la fréquence et l’intensité des sécheresses et des ouragans. Pendant ce temps, le dioxyde de carbone affecte l’acidité de l’eau et le taux de croissance des organismes photosynthétiques comme les algues. Toutes ces variables auront probablement un impact sur la marée rouge. « Le changement climatique rend les proliférations d’algues moins prévisibles », a déclaré Hallegraeff. « C’est l’impact réel. »

C’est donc une bonne chose que les chercheurs s’améliorent dans la prévision des efflorescences. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission peut traiter des centaines d’échantillons d’eau par semaine, à l’aide d’un robot d’échantillonnage qui mesure les niveaux de K. brevis et leur croissance.

« Plus nous en savons sur l’écologie de l’organisme, mieux nous pouvons le modéliser dans différentes conditions », a déclaré Kate Hubbard, directrice du Center for Red Tide Research au FWC. Les chercheurs expérimentent également des outils capables de lutter directement contre les efflorescences, de l’argile (utilisée pour lutter contre les efflorescences en Chine) aux drêches de brasserie (un sous-produit courant dans la fabrication de la bière).

Pendant ce temps, les National Centers for Coastal Ocean Science effectuent une prévision respiratoire de la marée rouge sur les plages de l’ouest de la Floride, qui est mise à jour toutes les trois heures. « C’est vraiment utile d’avoir ces nouveaux outils et modèles de prévision qui essaient de prédire où il est bon d’aller, étant donné qu’il y a une floraison continue », a déclaré Hubbard. « Cela peut changer au cours de la journée, ou au cours de quelques jours – c’est un organisme dynamique. »