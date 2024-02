Une marée noire au large de Trinité-et-Tobago noircit les plages des Caraïbes

Le mystérieux navire aurait été renversé la semaine dernière, juste au large de Tobago, l’île septentrionale de la nation caribéenne de Trinité-et-Tobago. Aucun équipage n’a été repéré – juste un liquide sombre et collant s’échappant du navire. Ces matériaux noircissent désormais les plages, un attrait majeur pour l’important secteur touristique du pays.

Mercredi, le gouvernement semblait avoir éclairci une partie du mystère. Le navire, signalé le 7 février, était un barge renversée qui était tirée par le remorqueur Solo Creed du Panama en Amérique centrale jusqu’à la Guyane en Amérique du Sud, a déclaré le ministère de la Sécurité nationale de Trinité-et-Tobago. Les autorités guyanaises ont confirmé que l’excursion n’avait jamais atteint la Guyane, a indiqué le ministère.

Le pétrole a été initialement repéré à environ six kilomètres au nord de la barge, près de la ville Tobagonienne de Scarborough. Des images satellite plus récentes de l’Agence de gestion des urgences de Tobago montrent une contamination beaucoup plus loin, à environ 48 milles à l’ouest de l’île.

Alors que les efforts de nettoyage se poursuivaient 24 heures sur 24, il était toujours difficile de savoir quelle quantité de pétrole s’était déversée et quelle quantité restait dans la barge en grande partie submergée. On ne sait pas encore ce qui a provoqué son renversement.

Son apparence a inspiré des recherches et des spéculations sur son identité et sa provenance. Les utilisateurs des sites du Pêcheurs et Amis de la Merune organisation à but non lucratif environnementale basée à Port-of-Spain, Trinidad, marinetraffic.com et shippotting.com a suggéré qu’il pourrait s’agir du Gulfstream, un pétrolier de 561 pieds construit par la société sud-coréenne Hanjin Heavy Industries en 1975.

Mais « Gulfstream » a été utilisé pour de nombreux navires, dont au moins un a été démoli, et d’autres utilisateurs ont contesté l’identification.

Des plongeurs se sont approchés du navire, mais celui-ci bougeait et se balançait dans les bas-fonds, obscurcissant l’eau et empêchant une inspection minutieuse.



Trinité-et-Tobago a une longue expérience des déversements. Le pays est le plus grand producteur de pétrole des Caraïbes ; selon la Banque mondiale, son industrie pétrolière et pétrochimique génère plus d’un tiers de son produit intérieur brut.

Le Premier ministre Keith Rowley a déclaré l’état d’urgence nationale. Les travailleurs déployaient des barrages flottants pour contenir le déversement, nettoyer les plages et protéger la faune, a-t-il déclaré dimanche aux journalistes.

Du matériel lourd a été expédié depuis la plus grande île de Trinidad pour aider.

Rowley a déclaré qu’il était heureux que le navire se soit retourné dans une zone peu peuplée. S’il s’était produit plus au nord ou à l’ouest, le déversement aurait pu contourner la pointe de Tobago à Crown Point et contaminer la côte ouest de l’île, qui abrite plusieurs stations balnéaires et attractions touristiques.