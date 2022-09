Une marche LGBTQ a eu lieu dans la capitale serbe malgré l’interdiction précédente

Les organisateurs affirment que près de 10 000 personnes sont descendues dans les rues de Belgrade

Une marche en faveur des droits LGBTQ a eu lieu samedi dans la capitale serbe, après la levée de dernière minute d’une interdiction officielle. Des militants conservateurs ont tenté de perturber l’événement et se sont affrontés avec la police anti-émeute.

Près de 10 000 participants se sont déplacés pour la marche EuroPride 2022 à Belgrade, selon les médias locaux, citant les organisateurs. Le défilé faisait partie de la semaine EuroPride plus large, avec des événements dans différentes villes européennes.

Des militants de droite et religieux ainsi que des supporters de football ont tenté d’empêcher le déroulement de la marche, mais une forte présence policière les a tenus à distance.

Cependant, des affrontements mineurs ont eu lieu, des manifestants lançant des grenades assourdissantes, des pierres et des fusées éclairantes sur le personnel de sécurité. Dix officiers ont été blessés, a révélé la Première ministre serbe, Ana Brnabic. Le Premier ministre a ajouté que 64 manifestants conservateurs avaient été arrêtés.

L’ambassadeur américain en Serbie, Christopher Hill, qui a assisté au défilé, s’est adressé à Twitter en félicitant “toute la Serbie sur une #EuroPride2022 sûre et réussie qui affirme l’avenir européen de la Serbie.”

Fier de marcher avec d’autres diplomates aujourd’hui en faveur de la diversité, de l’inclusion et du respect des droits de tous les citoyens. félicitations à @BelgradePride, @CRDEurope et tout 🇷🇸 sur un parcours sûr et réussi #EuroPride2022 qui affirme l’avenir européen de 🇷🇸. pic.twitter.com/Xtq2f0icVi

— Ambassadeur Christopher R. Hill (@usambserbia) 17 septembre 2022