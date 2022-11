Une marche à Paris rend hommage à un adolescent de 12 ans retrouvé mort dans un box

PARIS (AP) – La famille d’une jeune fille française de 12 ans qui a été brutalement tuée et dont le corps a été retrouvé dans une boîte en plastique a organisé mercredi une marche silencieuse en son honneur dans leur quartier parisien.

Les parents de la jeune fille, identifiée publiquement uniquement sous le nom de Lola, ont retardé la marche pendant des semaines parce que la mort de leur fille le mois dernier est devenue un point d’éclair politique. Ses camarades de classe du collège ont assisté à l’événement de mercredi, mais la famille a supplié les politiciens de rester à l’écart par respect pour sa mémoire.

Des personnes à travers la France ayant des attitudes anti-immigrés se sont emparées du meurtre de Lola parce que le principal suspect est une femme algérienne qui avait reçu l’ordre de quitter la France.

Le suspect est en garde à vue pour meurtre et viol sur mineur, torture, actes de barbarie et recel de cadavre, selon le parquet. Une enquête judiciaire est en cours.

Le père de Lola a signalé la disparition de sa fille après qu’elle ne soit pas revenue de l’école un jour. Son corps a été retrouvé dans une boîte en plastique dans la cour de l’immeuble parisien où vivait la famille.

Le nom complet de la jeune fille n’a pas été divulgué pour des raisons juridiques.

Des politiciens conservateurs et d’extrême droite ont accusé le gouvernement du président français Emmanuel Macron, qui a reçu les parents de la jeune fille au palais présidentiel pour leur présenter leurs condoléances, d’être indulgent en matière d’immigration et de dire qu’il devrait expulser plus agressivement les étrangers.

Les défenseurs des demandeurs d’asile affirment que les autorités françaises sont trop dures envers les migrants, qui sont souvent confrontés à la discrimination, à la violence et à d’énormes obstacles bureaucratiques pour obtenir le droit de séjour.

Le débat a refait surface ces derniers jours sur fond de polémique sur la décision de la France d’accueillir 234 personnes secourues en mer Méditerranée, alors qu’elles tentaient de migrer vers l’Europe.

