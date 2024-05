Une maquilleuse hollywoodienne poignardée par son ex après avoir obtenu une ordonnance de non-communication

Actualités américaines





Une maquilleuse hollywoodienne primée et productrice d’effets spéciaux connue pour son travail sur des films populaires comme « Rebel Moon et « Mean Girls » se bat pour sa vie à l’hôpital après avoir été poignardée plus de 20 fois par un ex-petit-ami.

Allie Shehorn a été retirée de l’unité de soins intensifs mardi, près d’une semaine après que son ex soit entré par effraction dans sa maison de Shadow Hills, à Los Angeles, et l’ait poignardée à plusieurs reprises avant de s’enfuir, selon les informations.

Shehorn, qui avait récemment demandé une ordonnance de non-communication contre l’homme, a été retrouvée après l’attaque de jeudi par sa mère porteuse, qui a déclaré que la scène sanglante n’était pas « un joli spectacle ».

« Ce n’est pas le genre de chose qui devrait arriver à qui que ce soit », a déclaré Christine White, la mère porteuse de l’homme de 35 ans. a déclaré à KTLA. « Vous ne pensez pas que cela vous arrivera un jour. »

La maquilleuse hollywoodienne Allie Shehorn a été violemment attaquée par un ex-petit ami qui l’a poignardée plus de 20 fois avant de fuir l’État. Instagram / Jed Dornoff

« Je l’ai trouvée et j’ai dû aller dans la chambre où cela s’est passé », a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas joli à voir. »

Shehorn a subi de multiples coupures au cou ainsi que des coupures aux bras et à l’abdomen au cours de cette agression macabre.

Ses amis disent que Shehorn a fait d’énormes progrès.

Une mise à jour d’un GoFundMe pour la maquilleuse a indiqué qu’elle avait été transférée de l’USI mardi.

Shehorn a remporté de nombreux prix pour son travail dans des films d’horreur et a également travaillé sur plusieurs films récents comme « Mean Girls » et « Rebel Moon ». Facebook / Allie Shehorn

Une mise à jour antérieure lundi indiquait que Shehorn avait commencé à parler davantage et à manger à nouveau.

« Le fait qu’elle ait pu surmonter ce qu’elle a fait cette nuit-là et la rapidité avec laquelle elle récupère est vraiment incroyable », a déclaré son ami Christopher Wayne à la station.

Shehorn a été entourée d’amis à l’hôpital la semaine dernière. Facebook / Allie Shehorn

Emily MacDonald, une autre amie, a déclaré que Shehorn était de bonne humeur malgré les circonstances – et le fait qu’un long séjour à l’hôpital l’attend probablement.

« Elle est de très bonne humeur », a déclaré MacDonald. «J’ai l’impression qu’elle nous réconforte tous, et c’est un peu ce qu’est Allie. Même lorsqu’elle est au plus bas, elle cherche toujours comment elle peut aider les autres à se relever. »

Le département de police de Los Angeles a confirmé que l’agresseur présumé de Shehorn avait fui l’État après la violente attaque.

Shehorn a subi de multiples coupures au cou ainsi que des coupures aux bras et à l’abdomen au cours de cette agression macabre. Instagram / Jed Dornoff

Selon les amis de Shehorn, son ex-petit ami a été arrêté au Texas, près de la frontière américano-mexicaine.

Il n’a pas été publiquement nommé.

Un GoFundMe a été organisé pour aider à payer les factures d’hôpital de Shehorn.

L’homme de 35 ans a travaillé sur de nombreux films populaires, notamment les films « Rebel Moon », le remake musical « Mean Girls » et « Babylon ».

L’agresseur de Shehorn a été arrêté par la police du Texas. Facebook / Allie Shehorn

Elle a également remporté plusieurs prix pour son travail de maquillage et d’effets spéciaux, notamment sur des films d’horreur, selon sa page IMDB.

L’année dernière, elle a remporté le prix du « Meilleur maquillage SFX » au Hollywood Blood Horror Festival pour son travail sur « Incorrigible ».

En 2022, elle a remporté le « Prix d’excellence (maquillage et coiffure) au Festival du film IndieX pour son travail sur « Le dernier altruiste » et en 2018, elle a remporté le « Meilleur court métrage de maquillage » au Festival international du film des cinq continents pour son maquillage en « Bonne nuit, Gracie. »











