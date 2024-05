Une maquilleuse hollywoodienne aurait été poignardée à plusieurs reprises par son ex-petit-ami

Une maquilleuse hollywoodienne de 35 ans se rétablit à l’hôpital après avoir été poignardée à plusieurs reprises à son domicile.

Allie Shehorn a été agressée tôt le matin du 23 mai à son domicile de Shadow Hills par un homme quelques jours seulement après qu’elle ait demandé une ordonnance de ne pas faire contre lui, ont déclaré des amis dans un communiqué. Compte GoFundMe mis en place pour l’aider à payer ses frais médicaux. Ses amis ont déclaré qu’elle avait été victime de violences domestiques et que le suspect, dont le nom n’a pas été divulgué par la police, avait été arrêté et relâché quelques jours avant l’agression.

Les crédits de film de Shehorn en tant que maquilleuse incluent « Rebel Moon », « Family Switch » et « Babylon », selon son profil IMDB. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour ses blessures et a été en soins intensifs pendant plusieurs jours, mais a été libérée dans une autre partie de l’hôpital mardi, selon les notes de ses amis sur GoFundMe.

Elle a été intubée après son opération, mais des amis ont partagé des photos d’elle dans les jours suivants depuis sa chambre d’hôpital, où elle a été montrée sans aucun tube respiratoire.

« Allie est une personne remarquable, pleine de chaleur, de gentillesse et d’amour », indique la page GoFundMe. « Personne ne mérite de vivre une expérience aussi traumatisante, surtout quelqu’un d’aussi compatissant et attentionné qu’Allie. »

En savoir plus: Sean « Diddy » Combs vu dans une vidéo pourchassant, donnant des coups de pied et traînant Cassie, sa petite amie de l’époque, à un hôtel de Los Angeles

La police et les pompiers de Los Angeles ont confirmé que des détectives et des ambulanciers avaient répondu aux informations faisant état d’une victime poignardée dans le quartier de Shadow Hills juste après 4 h 30 du matin le 23 mai. L’agresseur a fui les lieux avant l’arrivée de la police, selon les forces de l’ordre.

L’homme qui aurait attaqué Shehorn, indique le post GoFundMe, est un acteur qu’elle a rencontré sur le tournage de « Rebel Moon ». Ses amis l’ont décrit comme un acteur de fond.

« Je l’ai connu de première main pendant deux ans et j’étais et je suis toujours sous le choc que cela se soit produit. Cette personne faisait partie de la vie de beaucoup de gens et semblait stable », a écrit son ami Jed Dornoff dans le message GoFundMe. « Cela a été une surprise pour moi et pour d’autres personnes proches d’Allie et de lui. »

Sur ses comptes de réseaux sociaux, Shehorn a partagé des photos d’elle travaillant avec des acteurs sur des petites et grandes productions cinématographiques, appliquant du maquillage et des prothèses. Elle a également partagé des images de son art complexe à la craie sur les trottoirs.

Dornoff a écrit que l’agresseur présumé de Shehorn avait été arrêté par les forces de l’ordre au Texas, à la frontière mexicaine. Le ministère de la Sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Inscrivez-vous à Essential California pour recevoir des actualités, des fonctionnalités et des recommandations du LA Times et au-delà dans votre boîte de réception six jours par semaine.

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.