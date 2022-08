Une manifestation inspirée par QAnon mène à une enquête spéciale sur l’arrestation

Le chien de garde de la police civile de l’Ontario enquête sur les circonstances entourant une arrestation à Peterborough, en Ontario, samedi, qui a entraîné des blessures graves lors d’une manifestation inspirée de QAnon, dans ce qui est devenu un autre exemple de théories du complot d’extrême droite ayant des conséquences réelles au Canada .

Quelques dizaines de personnes s’étaient rassemblées devant le poste de police de la ville après un appel d’un théoricien du complot QAnon, qui prétend être la «reine du Canada», pour les arrestations par des citoyens d’officiers locaux.

Le manifestant Timothy Claudio a déclaré qu’il avait été placé en garde à vue après que lui et d’autres aient cherché à placer des membres du service de police de Peterborough en état d’arrestation par des citoyens.

L’homme de 55 ans, qui a également assisté aux manifestations du Freedom Convoy à Ottawa plus tôt cette année, allègue maintenant que la police a fait un usage excessif de la force. Il a dit qu’il souffrait d’un poumon perforé et de quatre côtes cassées – dont aucune ne faisait, selon ses mots, “partie de notre plan”.

“C’est pourquoi on appelle cela une arrestation citoyenne pacifique et légale. Parce que nous en avons assez de la tyrannie au sein de la société canadienne”, a déclaré Claudio.

Claudio faisait partie des trois personnes arrêtées samedi. La police de Peterborough l’a accusé de deux chefs d’agression contre la police.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) de la province s’est immédiatement mobilisée, dans le cadre de son mandat d’enquêter sur tous les incidents violents impliquant les forces de l’ordre. Mais trois jours plus tard, un porte-parole de l’organisme civil a déclaré dans un communiqué que Claudio “avait cessé de coopérer avec l’enquête de l’UES”.

“La personne affectée est encouragée à contacter l’UES”, indique le communiqué.

La tentative d’arrestation citoyenne d’officiers en uniforme, suivie de la mise en garde à vue de ces individus, a secoué la ville d’environ 80 000 habitants.

La mairesse de Peterborough, Diane Therrien, a répondu à la manifestation du week-end sur les réseaux sociaux avec un tweet frustré, disant aux manifestants de QAnon de “f-k off, vous f–kwads”.

La mairesse de Peterborough, Diane Therrien, a tweeté ceci à propos de la manifestation. (@DianneNTherrien/Twitter)

Dans une interview avec CBC, elle a déclaré que la ville avait vu “beaucoup d’activités de la part de théoriciens du complot anti-vax, anti-tout, en quelque sorte de droite” ces dernières années.

“Le week-end dernier, il y a un groupe particulier de personnes qui venaient en ville avec l’intention explicite d’entrer et d’arrêter nos policiers et de perturber, de causer du tort à la communauté, qui, vous savez, nos premiers intervenants, nos policiers et nos gens ont fait un travail fantastique pour faire face à cette folie », a-t-elle déclaré.

“Il y a un niveau de frustration parmi tous les membres de la communauté qui doivent faire face à ce genre de choses à plusieurs reprises parce que ce n’est pas nouveau.”

Une capture d’écran montre Timothy Claudio en train d’être arrêté par des policiers de Peterborough. (Twitter/Caryma Sa’d)

Des blessures sont survenues lors d’une manifestation inspirée par QAnon

QAnon est un groupe de complot d’inspiration américaine dirigé au Canada par Romana Didulo, une “reine du Canada” autoproclamée avec des milliers d’abonnés en ligne qui était à Peterborough ce week-end dans le cadre d’une tournée promotionnelle à travers le pays.

Les croyances des adeptes comprennent le fait de voir le Canada comme une société dont ils n’ont jamais signé pour faire partie; Les vaccins COVID-19 et les restrictions en tant qu’oppressions ; et que Didulo est le “véritable leader” du pays.

Les personnes associées à QAnon, encouragées par Didulo, ont distribué des lettres de cesser et de s’abstenir à travers l’Amérique du Nord pour exiger l’arrêt des restrictions COVID-19. Plus récemment, ils ont été encouragés à placer des policiers en état d’arrestation.

Didulo a fait la promotion d’une campagne intitulée “Citizen’s Arrest for We the People in the Kingdom of Canada” sur ses réseaux sociaux et était l’une des quelques dizaines de personnes qui ont assisté à l’événement de Peterborough.

Dans cette capture d’écran, Frank Curtin et Timothy Claudio se tiennent près d’une porte du poste de police. (Twitter/Caryma Sa’d)

Selon la police de Peterborough, vers 16 heures, des agents arrivant pour leur quart de travail ont trouvé leur chemin bloqué par des manifestants qui tentaient de forcer une entrée sécurisée du poste de police.

La police a déclaré avoir tenté d’arrêter l’un des manifestants lorsqu’un autre manifestant a frappé deux policiers.

Selon la police, un troisième suspect a donné des coups de pied à la porte arrière du poste et a frappé un officier.

Au total, trois hommes ont été accusés de diverses infractions, notamment de méfait et de voies de fait sur un officier.

Deux des hommes, dont Claudio, ont été libérés sous conditions et devraient revenir devant le tribunal à la fin du mois.

Interrogé sur ce qui s’est passé ce jour-là, Claudio a déclaré à CBC qu’il estimait que les forces de l’ordre étaient du mauvais côté de l’histoire.

“Et aucun policier ne semble se tenir aux côtés des gens ou le transmettre au département suivant pour comprendre pourquoi diable certaines personnes se blessent et meurent et d’autres non”, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi nous étions là – sans parler de la pédophilie et de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd’hui”, a déclaré Claudio, faisant référence à une théorie du complot selon laquelle un groupe “d’élites” au pouvoir sont des pédophiles qui abusent des enfants.

Complot pensant une «fonction de la nature humaine»

L’influence de QAnon est difficile à cerner, mais le groupe a clairement gagné en popularité et en importance ces dernières années alors que les mouvements d’extrême droite à travers le monde prennent de l’ampleur en ligne et, dans ce cas, sur les marches d’un poste de police canadien.

Un rapport sur les menaces du Centre intégré d’évaluation du terrorisme préparé par des responsables du renseignement lors du convoi pour la liberté à Ottawa plus tôt cette année a noté que la manifestation avait attiré diverses personnalités antigouvernementales, dont QAnon et Didulo.

“En juin 2021 [Didulo] a encouragé ses abonnés en ligne à tuer des professionnels de la santé, a brûlé un drapeau canadien et en a symboliquement levé un autre, déclarant le nouveau Royaume du Canada à Ottawa », indique le rapport.

Un expert américain des théories du complot a averti qu’au lieu de se concentrer sur l’influence du bavardage marginal en ligne, nous devrions plutôt considérer ce qui pousse les gens à croire en des idées mal fondées – même en les appliquant avec conviction.

“Les réponses sont plutôt troublantes parce que nous parlons de – c’est juste une fonction de la nature humaine”, a déclaré Joseph Uscinski, politologue à l’Université de Miami.

“Certaines personnes ont des traits de personnalité comme des niveaux élevés de narcissisme, ou elles ont des styles de personnalité très conflictuels dans lesquels elles ne peuvent pas négocier des choses avec d’autres personnes sans recourir au conflit”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce qui motive beaucoup de choses.”

Uscinski a souligné que même si des incidents comme les arrestations de Peterborough sont alarmants, ils sont loin d’être nouveaux.

“L’histoire la moins réconfortante est que certaines personnes sont comme ça”, a-t-il dit, notant que les générations passées ont enduré des pensées complotistes pendant la Red Scare, les chasses aux sorcières et la panique satanique.

QAnon, a-t-il dit, s’appuie sur des tropes de conspiration existants de longue date, tels que la pédophilie ayant une influence mondiale étendue, qui “permet aux adeptes de faire une sorte de” choisissez votre propre “aventure” “en tant que héros de leur propre histoire.

“Leur problème, c’est qu’à ce moment-là, ce sont de vrais croyants et ils pensent qu’ils font ce qu’il faut”, a déclaré Uscinski.

“Je pourrais dire que je ne sais pas quels sont les problèmes juridiques derrière cela, mais si quelqu’un dit aux gens d’arrêter des policiers et que cela crée un danger pour la sécurité publique, alors je ferais probablement quelque chose à ce sujet.”

La police recherche d’autres suspects

Alors que l’UES poursuit son enquête, la police de Peterborough est toujours à la recherche de deux suspects de la fin de semaine.

Selon la police, samedi en début d’après-midi, des policiers ont été salués par un contre-manifestant qui leur a dit que sa pancarte avait été déchirée, qu’il avait été menacé verbalement et que son masque avait été arraché de son visage.

La police recherche une femme et un homme qui pourraient avoir été impliqués dans l’incident.