Une manifestation éclate en Belgique contre la flambée des prix de l’énergie

Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi à Bruxelles, la capitale belge, pour “une journée d’action nationale” pour protester contre la flambée des prix de l’électricité, du gaz naturel et de l’alimentation et attirer l’attention sur la forte hausse du coût de la vie.

Les syndicats et la police municipale ont déclaré qu’environ 10 000 personnes avaient participé. Des gens de tout le pays se sont rassemblés, marchant derrière des banderoles disant « La vie est beaucoup trop chère, nous voulons des solutions maintenant » et « Tout augmente sauf nos salaires », ou portant des pancartes portant la mention « Gelez les prix, pas les gens ». La circulation urbaine et les transports en commun ont été perturbés.

LES GOUVERNEMENTS EUROPÉENS ET LES CITOYENS SE PRÉPARENT À L’AGGRAVATION DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Un sondage des médias belges cette semaine a montré que 64% des personnes interrogées craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures d’électricité et de gaz, qui ont plus que doublé au cours de l’année dernière, tandis que 80% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles essayaient déjà de faire des économies d’énergie et d’eau.

“Quand on va faire les courses, ce qu’il y a dans le panier coûte maintenant 20, 30 dollars de plus, voire plus selon le magasin où l’on va. On arrive à un point où nos portefeuilles ne peuvent plus suivre”, a déclaré Pascal Kraeso, un manifestant de Bruxelles.

Le mois dernier, le Premier ministre Alexander de Croo a averti que “les cinq à dix prochains hivers seront difficiles” en raison des prix élevés de l’électricité et du gaz naturel alimentés par la guerre de la Russie en Ukraine.

SEXTON DÉCHIRE LE PRÉSIDENT DE L’UE POUR AVOIR DIT AUX GENS QU’ILS DOIVENT RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ POUR “APLISSER LA COURBE”

Les 27 pays membres de l’Union européenne se sont mis d’accord pour réduire leur consommation de gaz de 15 % en moyenne cet hiver, et visent notamment à réduire la demande aux heures de pointe. Les ministres européens de l’énergie se réunissent la semaine prochaine pour discuter de la crise.