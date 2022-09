Une manifestation de masse contre le gouvernement frappe Prague (VIDÉOS)

Les manifestants ont exigé la démission du gouvernement face à la flambée des prix de l’énergie, à l’inflation et au soutien militaire de l’Ukraine

Des dizaines de milliers de personnes ont frappé le centre de Prague samedi, prenant part à une manifestation baptisée “République tchèque d’abord”. Les manifestants ont exhorté le gouvernement à démissionner en raison de la flambée des prix de l’énergie, de l’inflation et des politiques internationales qui, selon eux, ont amené le pays dans cet état.

Selon les estimations de la police, quelque 70 000 personnes ont participé au rassemblement, les organisateurs plaçant la barre encore plus haut à 100 000. L’événement a rassemblé des personnes d’opinions politiques polaires, le parti communiste et le parti de droite Liberté et Démocratie Directe ayant pris part à la manifestation.

“Le but de notre manifestation est d’exiger des changements, principalement en résolvant la question des prix de l’énergie, en particulier de l’électricité et du gaz, qui détruira notre économie cet automne”, a-t-il ajouté. l’un des co-organisateurs de l’événement, le social-démocrate Jiri Havel, a déclaré aux médias locaux.

PRAGUE – Place Venceslas 70 000 citoyens exigent la démission du gouvernement pour avoir travaillé contre le peuple et réduit le gaz et l’électricité. L’hiver arrive. 🔥 pic.twitter.com/PeWNsdtHrn — Tweets de Bernie (@BernieSpofforth) 3 septembre 2022

Les manifestants ont demandé à la République tchèque d’adopter une position militaire neutre, ainsi que de conclure des contrats directs avec des fournisseurs de gaz, dont la Russie. Ils ont également condamné le gouvernement pour avoir soutenu les sanctions de l’UE contre Moscou, adoptées en plusieurs vagues à la suite du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

“Le meilleur pour les Ukrainiens et deux pulls pour nous”, l’une des bannières affichées lors de l’événement faisait référence à la hausse des coûts de chauffage et aux potentielles coupures d’énergie en hiver.

🇨🇿A Prague, 70 000 personnes sont venues à un rassemblement : elles exigent que les autorités adoptent une position neutre sur le conflit en Ukraine Les participants demandent au gouvernement de démissionner et aux autorités de fournir au pays du gaz bon marché. pic.twitter.com/2dslt6XnNb — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) 3 septembre 2022

La manifestation est intervenue un jour après que le gouvernement a survécu à un vote de censure sur les mêmes questions, l’opposition lui reprochant son inaction face à la flambée des prix de l’énergie et à l’inflation.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala, à la tête de la coalition de centre-droit au pouvoir, composée de cinq partis, n’a pas tardé à accuser les manifestants d’agir contre les meilleurs intérêts du pays, laissant entendre que le Kremlin aurait pu jouer un rôle dans l’organisation de la manifestation.

“La manifestation sur la place Venceslas a été déclenchée par des forces pro-russes, proches de positions extrêmes et contraires aux intérêts de la République tchèque”, a-t-il déclaré au diffuseur CTK. “Il est clair que des campagnes de propagande et de désinformation russes sont présentes sur notre territoire et certaines personnes les écoutent simplement.”