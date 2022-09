Une manifestation contre la gestion par le gouvernement tchèque de la crise de l’énergie éclate dans la capitale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des milliers de manifestants se sont à nouveau rassemblés mercredi dans la capitale tchèque pour condamner la gestion par le gouvernement tchèque de la crise énergétique et son soutien à l’Ukraine.

Malgré une fête nationale, la manifestation qui a uni l’extrême droite à l’extrême gauche était plus petite que les quelque 70 000 personnes qui se sont rassemblées pour les mêmes raisons sur la place centrale Venceslas de Prague le 3 septembre.

Agitant des drapeaux nationaux tchèques, les manifestants ont exigé la démission de l’actuel gouvernement de coalition pro-occidental dirigé par le Premier ministre conservateur Petr Fiala.

LES MANIFESTANTS TCHÈQUES EXIGENT LA «LIBERTÉ» ALORS QUE DE NOUVELLES RESTRICTIONS COVID ENTRENT EN VIGUEUR POUR LES NON VACCINÉS

“Démissionnez, démissionnez”, ont-ils scandé à plusieurs reprises lors d’une manifestation organisée sous le slogan “La République tchèque d’abord”, une référence à la plate-forme nationaliste de l’ancien président américain Donald Trump qu’il a appelée “L’Amérique d’abord”.

Ils ont critiqué le gouvernement sur un certain nombre de questions, notamment le soutien aux sanctions de l’Union européenne contre la Russie, et ont qualifié d’insuffisante l’aide du gouvernement aux ménages et aux entreprises touchés par la flambée des prix de l’énergie.

Les organisateurs s’opposent à l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne et à l’OTAN et à certaines autres organisations internationales, telles que les Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé.

Des manifestations plus modestes ont eu lieu dans plusieurs autres grandes villes.

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE OUVRE L’APPEL D’OFFRES POUR UN NOUVEAU RÉACTEUR NUCLÉAIRE

Bien que l’opposition du pays ait fait quelques gains lors des élections municipales du week-end dernier, les cinq partis de la coalition gouvernementale se sont relativement bien comportés lors du premier tour des élections pour un tiers des sièges à la chambre haute du Parlement, le Sénat. Les ruissellements sont prévus pour le week-end prochain.