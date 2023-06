Une manifestation anti-SOGI «agressive» oblige les administrateurs scolaires de la Colombie-Britannique à écourter la réunion

La dernière réunion de l’année du conseil scolaire de Surrey s’est terminée brusquement mercredi soir, après qu’un groupe de parents et d’autres manifestants adultes anti-SOGI ont interrompu la période des questions en criant dans un mégaphone et en appelant à la démission des administrateurs.

Le groupe brandissait des affiches et portait des vêtements étiquetés protestant contre le cadre inclusif de l’enseignement dans les écoles.

Certains enseignants et administrateurs, qui ont qualifié la manifestation d ‘«agressive» et de «choquante», ont dû être escortés jusqu’à leur voiture par la police après la réunion, affirmant qu’ils ne se sentaient pas en sécurité.

Une partie de l’éducation en Colombie-Britannique est la mise en œuvre de SOGI 123, une ressource pédagogique que les enseignants peuvent utiliser pour aider leur enseignement sur des sujets queer et soutenir l’apprentissage des étudiants queer.

Mais tout le monde n’est pas favorable à l’inclusion de ces leçons dans l’éducation publique.

Un groupe de parents et d’autres adultes ont assisté aux réunions régulières du conseil d’administration des derniers mois et ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la SOGI pendant la période des questions, mais la présidente du conseil, Laurie Larsen, a déclaré qu’à la réunion du 14 juin, la situation s’était aggravée.

Lors d’une réunion précédente, « ce n’était même pas un parent de notre district, une femme s’est levée et a commencé à raconter graphiquement des histoires qu’il était inapproprié pour quiconque d’entendre et je lui ai dit de poser une question ou de s’asseoir. Et puis lors de la réunion suivante, le groupe était un peu plus grand », a expliqué Larsen à Nouvelles de l’Arche de la Paix.

«Ce groupe particulier, le groupe anti-SOGI, a visité tous les districts de la province. Ils ont perturbé presque toutes les réunions et cela a été instable pour tous les districts qui ont dû y faire face.

Les enseignants et autres membres du personnel du district ont eu vent de la manifestation avant la réunion, incitant les éducateurs à se présenter dans des tenues colorées pour montrer leur soutien à la communauté arc-en-ciel. Des agents de la GRC de Surrey étaient également présents à l’extérieur de la salle de conférence.

« En tant que conseil d’administration, nous étions préparés au pire », a déclaré Larsen.

Les accusations de livres pornographiques dans les écoles, de marginalisation des étudiants religieux et d’attaques personnelles visant les syndics et le district figuraient parmi les commentaires formulés pendant la période des questions, en plus d’être écrits sur des pancartes.

« Certains des signes étaient haineux – à propos du conseil tuant des bébés », se souvient Larsen. Au début de la réunion, elle a demandé à tous ceux qui avaient une pancarte de la retirer de la salle, citant une politique selon laquelle aucune signalisation d’aucune sorte n’est autorisée.

« Ils étaient aussi déterminés à garder les panneaux que je l’étais à les supprimer, ce qu’ils ont finalement fait. »

Au cours de la période de questions, une majorité des personnes qui ont pris la parole ont profité de l’occasion pour discuter de l’OSIG, y compris des parents qui estimaient que leurs enfants étaient « marginalisés » en raison de leur religion, et un autre qui a remis en question la validité de l’identité de genre sans poser de question.

À ce moment-là, Larsen a terminé la période des questions sept minutes plus tôt.

Les manifestants ont de nouveau saisi leurs affiches et ont utilisé un mégaphone pour exprimer la « honte » qu’ils ressentaient envers les syndics, qui ont immédiatement quitté la salle.

« Ils devraient tous démissionner », a crié une femme.

Certaines personnes se sont approchées des enseignants lors de la réunion, leur criant au visage et faisant des commentaires sur les drag queens et d’autres identités queer. POÊLE a vu une enseignante s’éloigner d’une interaction les larmes aux yeux.

Jatinder Bir, président de la Surrey Teachers’ Association, a déclaré qu’il était « choquant » de voir la manifestation se dérouler.

« J’avais un homme sur mon visage, agitant son doigt vers moi sans intention de vouloir écouter quoi que ce soit », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’interaction lui rappelait des cas de racisme auxquels elle avait été confrontée.

« J’aurai des conversations avec les enfants et je lirai des livres adaptés à leur développement afin qu’ils comprennent que les familles peuvent être différentes. Certaines familles peuvent avoir deux mères ou deux pères », a déclaré Anne McNamee, une enseignante-bibliothécaire du district.

« L’une des choses qui ont été dites hier soir était que nous essayons de rendre les enfants trans. Absolument pas, mais nous voulons que les enfants sachent qu’ils peuvent être qui ils sont à l’école et que leurs familles peuvent être qui ils sont à l’école et nous les accepterons. C’est pourquoi nous étions là hier soir.

Vers la fin de la réunion du conseil, mais avant la période des questions, Larsen a lu à haute voix une déclaration au nom du conseil soulignant son soutien à l’éducation inclusive et a déclaré que l’engagement du public lors des réunions mensuelles du conseil est encouragé, mais que la sécurité de toutes les personnes présentes doit être priorisé.

« Au cours des dernières réunions du conseil d’administration, il est devenu clair que certains membres de notre communauté ne sont pas intéressés à s’engager respectueusement avec le conseil d’administration et utilisent plutôt notre période de questions comme une plate-forme pour répandre la haine ou la désinformation », indique le communiqué.

Il a poursuivi en disant qu’un dialogue constructif et l’écoute de divers points de vue sont importants pour eux, « mais le fait que des individus partagent continuellement une rhétorique haineuse et diffuse de la désinformation ne sera pas accepté ».

Si les réunions continuent d’inclure un langage « vulgaire » ou « préjudiciable » de la part du public, des personnes peuvent recevoir un avertissement, être expulsées de la réunion ou les autorités peuvent même être impliquées dans certains cas.

En ce qui concerne spécifiquement SOGI, le conseil déclare que la sécurité des élèves et du personnel est primordiale et qu’ils « ne toléreront aucune forme de discours de haine, de discrimination ou de tentatives de diffusion de fausses informations qui portent atteinte aux droits et au bien-être de tous les membres de nos communautés scolaires. , y compris les membres de la communauté 2SLGBTQ+.

Larsen a déclaré que le groupe de personnes qui protestaient n’est pas seulement contre SOGI, mais s’est prononcé contre les vaccins, un membre portant un t-shirt anti-vaccin lors de la réunion.

« Il m’a été difficile de ne pas répondre à beaucoup de ce qui a été dit hier soir, mais une fois que vous avez réagi, c’est ce qu’ils attendent », a-t-elle déclaré.

Larsen a accusé les personnes qui sont contre SOGI d’être mal informées et n’ont probablement jamais visité le site Web SOGI 123, une ressource qu’elle décrit comme un cadre pour aider tous les étudiants à se sentir en sécurité.

Le conseil rencontrera le surintendant. Mark Pearmain pour discuter de la situation et faire un plan pour les réunions futures.

Les réunions « pourraient devenir virtuelles, c’est une option, il pourrait ne pas y avoir de période de questions pendant un certain temps et simplement demander aux gens de soumettre leurs questions », a déclaré Larsen.

«C’est la période des questions qui donne au public la possibilité de poser des questions, il serait donc dommage que nous devions simplement supprimer cela pour quelques réunions. C’est apparemment là que sort le mégaphone et toutes ces choses… Cela m’a vraiment ennuyé parce qu’il y avait des parents dans le public qui avaient des questions auxquelles il fallait répondre et c’est la période des questions, ce n’est pas censé être une plate-forme (pour) politique questions. »

Le président du conseil a encouragé tous les parents qui n’ont pas eu la chance de poser leur question à contacter le conseil ou le district.

@SobiaMoman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.