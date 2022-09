Une manifestation anti-LGBTQ en Turquie soutient la protection des valeurs familiales

ISTANBUL (AP) – Un groupe conservateur anti-LGBTQ a défilé dimanche à Istanbul pour défendre ce qu’ils ont décrit comme des valeurs familiales traditionnelles lors de la plus grande manifestation de ce type en Turquie.

Plusieurs milliers de personnes se sont jointes au « The Big Family Gathering » pour exiger la fermeture des associations LGBTQ et l’interdiction de leurs activités.

Kursat Mican, un porte-parole des organisateurs, a déclaré qu’ils avaient rassemblé plus de 150 000 signatures pour exiger une nouvelle loi du parlement turc qui interdirait la propagande LGBTQ, qui, selon eux, imprègne Netflix, les médias sociaux, les arts et les sports.

Hatice Muge, qui travaille comme nounou, est venue au rassemblement de la province de Bursa.

“Les gens sont ici malgré la pluie pour leurs enfants, pour les générations futures”, a-t-elle déclaré, exhortant le gouvernement turc à agir. “Ils devraient sauver la famille, ils devraient sauver les enfants de cette saleté.”

Le groupe tenait des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « La protection de la famille est une question de sécurité nationale ».

Les défilés LGBTQ ne sont plus autorisés en Turquie depuis 2015.

Avant la manifestation de dimanche, les organisateurs ont diffusé une vidéo utilisant des images d’anciennes marches de la fierté LGBTQ en Turquie. La vidéo a été incluse dans la liste des messages d’intérêt public du chien de garde des médias turcs.

La vidéo et la manifestation ont provoqué un tollé des associations LGBTQ et d’autres groupes de défense des droits. Les organisateurs d’Istanbul Pride ont appelé le bureau du gouverneur à interdire l’événement et les autorités à retirer la vidéo, arguant qu’elles étaient haineuses.

ILGA Europe, qui travaille pour l’égalité LGBTQ, a tweeté qu’elle était extrêmement préoccupée par les risques de violence.

“L’État turc doit respecter son obligation constitutionnelle de protéger tous ses citoyens contre la haine et la violence”, a-t-il déclaré.

Le bureau d’Amnesty International en Turquie a déclaré que les messages d’intérêt public répertoriant l’événement violaient les principes d’égalité et de non-discrimination de la Turquie.

De hauts responsables turcs ont qualifié les personnes LGBTQ de « pervers » qui visent à nuire aux valeurs familiales traditionnelles.

The Associated Press