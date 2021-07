Une manifestation à Los Angeles contre les droits des trans entraîne des arrestations dans un spa local

LOS ANGELES – Les autorités ont procédé à plusieurs arrestations samedi après qu’un duel de protestation contre les droits des transgenres devant un spa de Los Angeles est devenu violent.

Les protestations ont pris naissance après qu’un client a publié une vidéo sur Instagram d’elle se plaignant des organes génitaux d’une femme transgenre dans la section des femmes du spa. La vidéo a suscité la controverse après que le spa a défendu sa politique d’autoriser les clients transgenres dans ses installations, a rapporté le Los Angeles Times.

Vers 11 heures du matin, la police a déclaré un rassemblement illégal lorsque des manifestants contre l’accès des transgenres aux installations du spa se sont affrontés avec des contre-manifestants. Selon le porte-parole du LAPD, Det. Meghan Aguilar, certains dans la foule ont lancé des fumigènes et d’autres objets sur les agents.

Une alerte d’urgence envoyée à Angelenos dans la région indiquait que « le LAPD vous arrêtera si vous ne quittez pas la zone immédiatement ».

Dans une déclaration au Los Angeles Magazine à propos de la vidéo, Wi Spa a soutenu un code civil californien qui rend illégale la discrimination contre les clients trans et non binaires.

« Comme de nombreuses autres régions métropolitaines, Los Angeles abrite une population transgenre, dont certains aiment visiter un spa », indique le communiqué. « Wi Spa s’efforce de répondre aux besoins de tous ses clients.

Des manifestants d’extrême droite ont ordonné le boycott du spa et scandé des allégations sans fondement de pédophilie, a rapporté The Guardian. Les gens portaient des pancartes appelant à «protéger les espaces féminins», une demande commune parmi les groupes anti-trans affirmant que les femmes transgenres mettent les femmes cisgenres en danger, selon le Guardian.

Des photos et des vidéos publiées sur Twitter montraient que la police frappait des manifestants avec des matraques et tirait des balles de haricots et d’autres projectiles. À un moment donné, une femme a été touchée à l’abdomen, la faisant tomber au sol.

En mai, un juge fédéral a prolongé une ordonnance restreignant l’utilisation par le département de police de Los Angeles de projectiles en mousse dure lors des manifestations, une injonction qui avait été demandée par des groupes de protestation poursuivant la ville, selon le Times.

Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir ignoré les ordres de dispersion, et la police a trouvé des pistolets paralysants, des couteaux et du gaz poivré jetés dans la rue, a déclaré la police plus tard.

Aguilar n’avait pas de décompte immédiat des arrestations car les autorités traitaient toujours les personnes arrêtées et vérifiaient si quelqu’un avait besoin d’un traitement médical.

Elle a déclaré qu’aucun officier n’avait été blessé et qu’aucun manifestant n’avait été transporté vers les hôpitaux.

Contribution : The Associated Press