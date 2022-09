Une manifestation a lieu devant une maison de Kelowna connue de la GRC – Kelowna Capital News

(Photo – Jordy Cunningham/Capital News)

Depuis un certain temps, une propriété dans le pâté de maisons de Nickel Road à Kelowna fait l’objet de conversations dans toute la ville.

Samedi (17 septembre), les membres du quartier se sont réunis pour une manifestation pacifique afin de proposer plus d’idées sur la façon de gérer la maison qui rend le quartier dangereux.

“[We want] sensibiliser la communauté et l’hôtel de ville à ce qui se passe et à l’impact que cela a eu sur notre environnement où nous vivons ici », a déclaré Andrew Kuiask. “Je perds des voisins à gauche, à droite et au centre parce qu’ils sont intimidés, intimidés, chahutés, harcelés et nous ne devrions pas avoir à déménager à cause de la drogue, du vol et de tout ce qui se passe ici.”

La maison a fait l’objet de nombreuses visites et incidents de la police pendant plus d’un an, y compris une présence policière importante il y a quelques jours à peine.

“[The police] sont à peu près ici tous les jours », a déclaré Andrew.

Kuiask a déclaré à Capital News que les gens entrent et sortent constamment de la maison et que la personne qui essaie de prendre possession de la maison n’est plus dans la maison et n’a pas été vue depuis un moment.

“C’est sans escale”, a déclaré Andrew. “Il faut faire quelque chose de plus, c’est pourquoi nous rassemblons la communauté pour réfléchir à des idées et trouver, espérons-le, des solutions.”

Les habitants de la maison ont également un générateur allumé toute la journée et la nuit tous les jours.

Andrew et le reste du quartier étaient assis de l’autre côté de la rue pour protester et ont fait des pancartes. De nombreuses voitures qui sont passées devant ont klaxonné et baissé leurs vitres pour exprimer leur soutien à la manifestation.

De l’autre côté de la rue, les habitants de la maison ont compris la manifestation et ont nettoyé la façade de la maison.

Voici à quoi cela ressemblait à 12h:

Et voici à quoi ça ressemblait à 13h

Un véhicule de la GRC était garé sur Nickel Road, en bas de la rue où se tenait la manifestation.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaOkanaganmanifestation