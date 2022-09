Une manifestante de 20 ans tuée après avoir été “six fois abattue” par les forces de sécurité iraniennes au milieu d’un soulèvement sanglant

Une manifestante FEMME a été tuée après avoir été abattue à six reprises par les forces de sécurité iraniennes au milieu d’un soulèvement sanglant.

BRAVE Hadis Najafi a été assassiné pour avoir participé à des manifestations contre les lois iraniennes strictes sur le hijab, selon des informations.

Hadis Najafi, 20 ans, aurait été abattu de six balles par les forces de sécurité iraniennes Crédit : Twitter

Le jeune Iranien participait à des manifestations contre les règles strictes du hajib du pays Crédit : Twitter

Hadis aurait reçu six balles au visage et à la poitrine Crédit : Twitter

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue ces derniers jours à la suite de la mort de Mahsa Aimini, qui aurait été battue à mort par la police des mœurs iranienne Crédit : Twitter

Le jeune homme de 20 ans a reçu une balle dans la poitrine, le visage et le cou par des forces de sécurité heureuses, selon des informations sur les réseaux sociaux.

Cela survient quelques jours après que Mahsa Amini, 22 ans, a été battue à mort par la police des mœurs iranienne pour ne pas avoir respecté les règles strictes du pays en matière de hijab.

Mahsa rendait visite à des parents à Téhéran lorsque la police des mœurs – qui applique les règles sur la façon dont les femmes peuvent s’habiller et agir – l’a arrêtée puis battue en garde à vue, ce qui lui a causé une crise cardiaque et sa mort.

Sa mort brutale a déclenché une vague de manifestations à travers l’Iran et a provoqué une réponse sévère du président iranien Ebrahim Raisi qui a ordonné à la police anti-émeute de “traiter de manière décisive” les manifestants.

Une vidéo circulant en ligne semblait montrer Hadis attachant ses cheveux alors qu’elle se préparait à rejoindre les manifestants dans la rue.

La mort choc de Hadis a été partagée par l’éminent journaliste iranien Masih Alinejad et a suivi des images de personnes en deuil lors des funérailles du jeune Iranien à Karaj, dans le nord de l’Iran.

“Cette jeune fille de 20 ans qui s’apprêtait à rejoindre la manifestation contre le meurtre de #MahsaAmini a été tuée de 6 balles”, a écrit Alinejad sur Twitter.

“Hadis Najafi, 20 ans, a reçu une balle dans la poitrine, le visage et le cou par les forces de sécurité de la République islamique.”

Un deuxième clip est apparu pour montrer la famille de la jeune fille pleurant sur une photo d’elle sur une tombe fraîchement creusée.

Cela a incité les amis et la famille à partager des vidéos de la jeune dynamique dans son élément, soit en train de danser, soit de poser pour les caméras.

Au moins 100 manifestants ont été tués et des milliers blessés lors de manifestations de masse, a affirmé un groupe d’opposition.

L’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (MEK) a déclaré que 1 800 personnes avaient été arrêtées rien qu’à Téhéran alors que les manifestations faisaient rage dans 31 provinces du pays.

La mort de Mahsa a déclenché une vague de protestations contre les lois strictes du pays qui ont été violemment réprimées par Téhéran.

Les manifestants se sont affrontés avec la police, lançant des pierres et des bouteilles, ainsi que des incendies dans un certain nombre de villes après plus d’une semaine de manifestations.

Certaines femmes, quant à elles, ont arraché leur hijab et jeté le vêtement légalement requis sur des feux de joie.

Les gardiens de la révolution iraniens ont promis une répression encore plus dure contre les manifestants qui sont soutenus par des personnalités des droits des femmes dans le monde entier.

L’Iran aurait déployé une unité d’élite de flics commando entièrement féminins dans le but de briser les manifestations – de nombreux manifestants criant “mort au dictateur”.

UN vidéo abattu lors des funérailles de Mohsen Qeysari, un manifestant de 32 ans d’Ilam qui a été tué pendant la manifestation, montrait des gens jurant de venger son sang.

Les images de mercredi montraient des gens scandant “Je tuerai ceux qui ont tué mon frère”.

Dans une déclaration au Sun, Shahin Gobadi, un porte-parole du MEK, basé à Paris, a déclaré : “Des gens de tous horizons se sont levés pour la liberté à travers l’Iran, dans la capitale, et d’ouest en est, et du nord au sud.

“Les femmes, en particulier les jeunes femmes, prennent les devants et leur esprit combatif élevé qui, en phase avec les jeunes et les hommes épris de liberté, repoussent le CGRI [Islamic Revolutionary Guard Corps] mercenaires avec des chants de “Mort à [Iran’s supreme leader Ayatollah Ali] Khamenei », est la promesse d’une république démocratiquement élue fondée sur l’égalité des sexes et la souveraineté nationale. »

Commentant les manifestations en cours malgré le lourd nombre de morts présumé, Gobadi a déclaré : “Il est très révélateur que malgré la répression brutale, le régime n’ait pas réussi à étouffer les manifestations”.

Le porte-parole du MEK a souligné que le régime iranien s’est tourné vers la fermeture d’Internet et le blocage des médias sociaux dans le but d’empêcher la propagation des manifestations en Iran via les chaînes d’information.

Des amis ont partagé en ligne des vidéos touchantes de Hadis dans son élément Crédit : Twitter