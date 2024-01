Une manière « radicalement différente » d’envisager la maladie de Parkinson

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Le modèle met l’accent sur les interactions importantes entre trois facteurs biologiques contribuant à la maladie de Parkinson : la présence d’α-synucléine pathologique dans le cerveau, les preuves de neurodégénérescence et la présence de variantes génétiques. Crédit : Réseau universitaire de santé

Une équipe de recherche internationale dirigée par le neurologue et scientifique principal du Krembil Brain Institute, le Dr Anthony Lang, a proposé un nouveau modèle pour classer la maladie de Parkinson (MP).

Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont découvert plusieurs facteurs biologiques à l’origine de la maladie de Parkinson. Les facteurs clés comprennent une accumulation de la protéine α-synucléine dans le cerveau, qui conduit à une dégénérescence des neurones, et des facteurs génétiques qui augmentent le risque de développer la maladie. Ils ont également commencé à développer des méthodes fiables pour tester ces facteurs, appelés biomarqueurs, chez des patients vivants.

Malgré ces progrès, les médecins continuent de diagnostiquer la maladie sur la base de caractéristiques cliniques, telles que la présence de tremblements et d’autres symptômes moteurs courants.

Selon le Dr Lang, titulaire de la chaire Lily Safra sur les troubles du mouvement au Réseau universitaire de santé (UHN) et de la chaire Jack Clark pour la recherche sur la maladie de Parkinson et professeur au Département de médecine de l’Université de Toronto, cette approche traditionnelle Le diagnostic de la MP ne tient pas compte des processus biologiques complexes en jeu.

“Nous savons que la maladie de Parkinson existe dans le cerveau pendant une à deux décennies, voire plus, avant que les manifestations cliniques ne se manifestent”, explique le Dr Lang. “Nous pensons donc que la recherche actuelle doit être guidée par les déterminants biologiques de la maladie, plutôt que par des descriptions cliniques limitées de ses signes et symptômes.”

Il ajoute : « Nous avons besoin d’une manière radicalement différente de considérer cette maladie ».

Dans un article récent Publié dans Neurologie du Lancetl’équipe du Dr Lang a proposé un nouveau modèle biologique pour classifier la maladie de Parkinson, appelé SynNeurGe (prononcé « synergie »).

Le modèle met l’accent sur les interactions importantes entre trois facteurs biologiques qui contribuent à la maladie :

la présence d’α-synucléine pathologique dans le cerveau (S) ; signes de neurodégénérescence, qui surviennent à mesure que la maladie progresse (N) ; et la présence de variantes génétiques qui provoquent ou prédisposent fortement une personne à la maladie (G).

Selon l’équipe, ce système de classification « SNG » rend mieux compte de l’hétérogénéité biologique de la maladie de Parkinson et des nombreuses façons dont cette maladie peut se présenter chez les patients. Par conséquent, le système pourrait aider les chercheurs à identifier des sous-groupes de patients présentant des processus pathologiques distincts et à développer des thérapies modificatrices de la maladie cliniquement significatives.

« Nous devons reconnaître que la maladie de Parkinson peut différer considérablement d’un patient à l’autre. Nous ne sommes pas confrontés à un seul trouble », explique le Dr Lang. “Notre modèle offre une vision beaucoup plus large et holistique de la maladie et de ses causes.”

« Avec ce nouveau modèle, le Dr Lang est à la tête d’un effort international véritablement crucial pour redéfinir la complexité biologique de la maladie de Parkinson, ce qui mènera à une recherche plus avancée et rationalisée dans ce domaine et, à terme, à une médecine de précision pour les patients », a déclaré le Dr Lang. Jaideep Bains, codirecteur du Krembil Brain Institute de l’UHN.

L’équipe est convaincue que cette nouvelle façon d’examiner la maladie de Parkinson aidera les chercheurs à étudier ses bases moléculaires, à la distinguer d’autres maladies neurodégénératives partageant des caractéristiques biologiques communes et à identifier des cibles pour de nouveaux traitements.

Malgré ces applications potentielles, le Dr Lang prévient que le modèle est destiné uniquement à des fins de recherche et n’est pas prêt pour une application immédiate en clinique. Pourtant, cela suscite déjà de l’espoir parmi les patients et la communauté médicale.

“La capacité d’adapter les traitements s’améliore lorsque vous pouvez identifier exactement ce qui se passe chez un patient spécifique comme moi”, déclare Hugh Johnston, président fondateur du comité consultatif des patients atteints de troubles du mouvement au Krembil Brain Institute de l’UHN, qui vit actuellement avec la MP. “Cette nouvelle façon de penser est ce que nous attendions. Elle change la donne.”

« Sans examiner la biologie, il est impossible d’obtenir des réponses. Et sans réponses, nous n’aurons pas de percées indispensables dans le domaine de la maladie de Parkinson », déclare le Dr Lang. “Ce nouveau système de classification et le futur projet de recherche qu’il inspirera constituent l’une des choses les plus passionnantes sur lesquelles j’ai travaillé au cours de ma carrière.”