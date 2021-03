La tortue éperonnée africaine est la troisième plus grande espèce de tortue au monde après les espèces des Galapagos et d’Aldabra, mais c’est la plus grande tortue du continent. La plus grosse tortue à éperons d’Afrique pesait près de 105 kilogrammes.

La semaine dernière, la tortue a pris l’initiative d’explorer son résident et a réussi à escalader un mur. Cependant, grimper au mur n’était pas le problème. C’était descendre du mur qui posait un problème à la tortue géante à éperons d’Afrique. Une vidéo de l’incident est désormais largement partagée et visionnée sur les réseaux sociaux par Newsflare dans lequel la tortue est vue incapable de se déplacer avec les quatre pattes saisissant à l’air mince. Le gros reptile faisait toutes les tentatives pour revenir à son état d’origine. Avec ses quatre membres suspendus dans les airs et sa carapace en équilibre sur le mur, la tortue est clairement impuissante à se sortir de ce désordre. Cependant, un employé du zoo remarque la lutte de la tortue et la met au sol.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy