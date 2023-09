Internet a soutenu une femme qui a photoshopé le jeune enfant de son amie pour retirer ses photos de baby shower après que celui-ci ait insisté pour ouvrir la plupart des cadeaux qu’elle avait reçus, se retrouvant sur chaque photo.

Dans un poste partagée sur Reddit jeudi dernier sous le nom d’utilisateur u/Lilith_Babes, elle a expliqué que même si elle avait essayé de faire de sa baby shower un événement entre filles, tout le monde insistait pour amener son mari et ses enfants, alors elle a finalement accepté.

Alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir ses cadeaux, ce qui, selon elle, serait une excellente occasion de prendre de belles photos de famille avec son fiancé et son fils, le fils d’une de ses amies, un garçon de 6 ans qui est aussi un proche ami de son fils, a décidé de s’impliquer et sa mère n’a rien fait pour l’en empêcher.

Image d’un enfant empilant des cadeaux. Une femme a été poursuivie pour avoir photoshopé l’enfant de son amie à partir de ses photos de famille.

L’affiche écrivait : « [He] a demandé avec impatience à sa mère : « Puis-je aussi ouvrir les cadeaux ? Ce à quoi sa mère a répondu : « Oh ! Ça semble être une bonne idée! Allez demander à OP ! » et quand le petit garçon a couru vers moi, je ne savais pas comment lui dire non.

« Ma mère et mon ami ont essayé de parler doucement à sa mère sans que l’enfant ne l’entende, mais elle a insisté sur le fait que ‘OP ne s’en soucierait pas, mon fils est un enfant adorable, il serait si heureux de faire les cadeaux.' »

L’affiche ne disait rien devant l’enfant mais il a fini par ruiner ses plans, en fait, elle dit que l’enfant a réussi à ouvrir la plupart de ses cadeaux, et comme il ne voulait pas bouger de là, il était également avec eux dans chaque image.

Selon Best Products, la fourchette attendue qui semble appropriée pour la plupart des gens pour un cadeau de fête de naissance est d’environ 25 à 100 $, en fonction de votre relation avec les futurs parents.

Comme l’affiche ne permettait pas de prendre des photos uniquement avec sa famille lors de sa baby shower, elle a décidé de modifier certaines photos, en supprimant l’enfant de son amie afin de pouvoir avoir les photos de famille qu’elle envisageait de prendre. Mais quand son amie a vu ce qu’elle avait fait aux photos, elle ne l’a pas bien pris.

Elle a écrit : « La mère est très en colère contre moi en disant que je n’aurais pas dû retirer son fils des photos et que cela la blesse d’exclure si facilement son fils. »

Florence Ann Romano, stratège en croissance personnelle et auteur de Construisez votre village : un guide pour trouver la joie et la communauté à chaque étape de la viedit Semaine d’actualités: « Tout le monde est autorisé à exprimer ses sentiments. Ce n’est pas à nous de dire à quelqu’un quoi penser ou comment ressentir. Quelle que soit l’explication ou la justification derrière cela, les sentiments de son amie ont été blessés ; et suffisamment blessés pour qu’elle ressente le besoin de le faire. exprimer cela.

« De simples excuses devraient suffire. Mais si plus d’explications sont nécessaires, il est parfaitement acceptable de reconnaître que la modification ne doit pas être prise personnellement et que vous regrettez qu’elle ait donné l’impression que c’est le cas. »

La publication est rapidement devenue virale sur la plateforme, recueillant plus de 5 900 votes positifs et près de 800 commentaires.

Un utilisateur, HeirOfRavenclaw, a commenté : « [Not The A******]. L’autre mère est hors de propos et a besoin de faire preuve de bon sens. Tu es trop gentil, j’aurais viré ce gamin après avoir ouvert un cadeau. Ce n’est pas son événement, son enfant n’a aucun droit d’y participer. »

Et Jetttward a déclaré: « L’époque où les baby showers étaient réservées à votre premier enfant et aux femmes uniquement me manque. Pas d’enfants, de maris, de petits amis ou autre. [Not The A******]. Et la dame qui a dit à son enfant de demander était un vrai con. »

Floydfan a ajouté : « [Not The A******], mais vous devez avoir écrit « Bienvenue » sur votre visage parce que les gens vous traitent comme un paillasson. Essayez de vous affirmer davantage à l’avenir. « Non, toutes ces personnes supplémentaires ne peuvent pas venir. Maison trop petite, je ne veux pas qu’ils soient là, etc. Merci pour votre aide, nous avons eu le reste, retournez voir votre mère. »

