Une mère manitobaine souffrant de dépression post-partum dit qu’elle a été renvoyée par un médecin des urgences le mois dernier lorsqu’elle a demandé de l’aide après avoir eu des pensées suicidaires.

Delsie Martin, qui a un fils de six mois et une fille de deux ans, a déclaré qu’elle avait des pensées persistantes sur la mort lorsqu’elle a demandé à son mari de l’emmener au centre de santé de Neepawa un dimanche après-midi d’août.

Mais elle dit qu’un médecin de l’hôpital de la ville du sud-ouest l’a renvoyée sans aucun traitement ni référence à d’autres services.

“Il a fait signe à mon mari et il a dit:” Regardez cet homme merveilleux assis ici et vos deux enfants à la maison. Vous n’avez aucune raison d’être déprimé “”, a déclaré Martin.

La femme de 34 ans dit avoir dit au médecin qu’elle prenait des médicaments pour la dépression post-partum, dont elle souffrait également après son premier enfant.

Une équipe de soins de santé de sa communauté d’origine, à Interlake, au Manitoba, la traitait, mais elle dit avoir atteint un point de rupture alors qu’elle rendait visite à sa famille à Neepawa.

“Ce jour-là, mes pensées sont devenues si écrasantes et elles allaient si vite… [that] soudain des pensées de mourir dont j’ai pu logiquement me dissuader [before] devenaient beaucoup plus logiques », a déclaré Martin.

Martin était déjà traitée pour une dépression post-partum, qu’elle avait également vécue avec son premier enfant. (Soumis par Delsie Martin)

La première chose que le médecin lui a demandé était quel type de contrôle des naissances elle utilisait, a-t-elle dit.

“Il a dit que je ne devrais plus avoir d’enfants.”

Martin lui a également parlé d’autres sources de stress dans sa vie – garde d’enfants, scolarité et finances.

“Il a dit:” Vous pensez savoir ce qu’est le stress financier? J’ai un stress financier “, a déclaré Martin.

“Ensuite, il nous a référés à une sorte de planificateur financier qui est hors des États-Unis et a dit que si j’obtenais une planification financière [and] si je n’ai pas de bébé, tout ira bien”, a déclaré Martin.

Après une visite de 20 minutes, le médecin lui a dit qu’il ne pouvait rien faire pour elle, a-t-elle déclaré.

“[He said], “Personne ne peut vous aider, vous ne pouvez vous aider que vous-même”, et il a raison. Mais le cerveau de la dépression post-partum n’a entendu que “personne ne peut vous aider”.”

Elle a quitté l’hôpital honteuse et jugée, a-t-elle dit, sans aucune référence à d’autres services.

Martine avec ses enfants. Elle dit qu’elle a parlé avec quelqu’un des relations avec les patients de l’autorité sanitaire de Prairie Mountain et qu’elle est convaincue qu’il y aura une conversation avec le médecin qu’elle a vu. (Soumis par Delsie Martin)

Martin, qui a travaillé comme travailleur social et travailleur de soutien en santé mentale au cours de la dernière décennie, affirme qu’il existe une stigmatisation entourant la santé mentale, en particulier la dépression post-partum.

Mais même en cas de crise, elle savait que ce qui lui arrivait n’était pas bien, et elle s’est encore plus bouleversée à propos de l’interaction dans les jours suivants.

“Quelqu’un va tenter de se suicider, peut-être mourir par suicide s’il est traité comme ça.”

Martin a contacté l’hôpital quelques jours plus tard pour connaître le nom du médecin qui l’a vue, mais n’a pas été rappelé. Elle a envoyé une lettre détaillant sa rencontre et ses préoccupations au service des relations avec les patients de Prairie Mountain Health, la régie régionale de la santé qui couvre Neepawa.

Un porte-parole a déclaré que l’autorité sanitaire “adhère strictement à la confidentialité” et ne peut pas parler des détails liés à un cas spécifique, mais a déclaré que son service des relations avec les patients avait été contacté. Tout suivi “sera fait directement avec le patient”, a déclaré le porte-parole.

Martin dit qu’elle a parlé avec quelqu’un des relations avec les patients et qu’elle s’est sentie entendue, et qu’elle est convaincue qu’il y aura une conversation avec le médecin sur la façon dont l’expérience l’a affectée.

Lacunes du système

Jaime Charlebois, qui travaille pour un groupe qui défend les soins de santé mentale avant, pendant et après la grossesse, affirme que des expériences comme celle de Martin se produisent beaucoup trop souvent.

« Nous entendons des gens de partout au Canada dire à quel point ils demandent de l’aide, à quel point c’est difficile », a déclaré Charlebois, codirectrice exécutive de l’Unité canadienne de collaboration en santé mentale périnatale.

“Il y a la peur que si nous parlons de notre santé mentale, il y a la peur d’appréhender votre bébé et des morceaux comme ça.”

L’organisation demande une stratégie nationale de santé mentale périnatale, ce qui, selon Charlebois, aiderait les praticiens de la santé à savoir quand et comment dépister les patientes en post-partum et quelles options de traitement sont disponibles.

“Il y a tellement de lacunes dans notre système qui obligent ces personnes… à chercher de l’aide elles-mêmes, alors qu’elles luttent si durement”, a-t-elle déclaré.

“C’est tout simplement contraire à l’éthique. Dans d’autres endroits du monde, ils ont des programmes de dépistage, ils ont des équipes de spécialistes de la santé mentale périnatale, ils ont des unités psychiatriques mère-bébé au cas où une femme aurait besoin d’être hospitalisée.”

Martin dit qu’elle croit que le médecin qu’elle a vu pensait qu’il faisait la bonne chose. “Je ne pense pas qu’il savait à quel point il me faisait mal”, dit-elle. “Mais c’est ça qui fait peur.” (Soumis par Delsie Martin)

Martin a souligné qu’elle ne voulait pas que son expérience décourage les autres de demander de l’aide – un point que Charlebois a repris.

“Veuillez demander de l’aide”, a déclaré Charlebois. “Ne laissez pas une mauvaise situation vous dissuader de chercher l’aide dont vous avez besoin. Obtenez une deuxième opinion.”

Martin dit qu’elle reçoit maintenant d’excellents soins dans sa communauté d’origine, mais souhaite attirer l’attention sur l’importance de la formation en santé mentale pour les professionnels de la santé.

“Je n’ai aucune colère, aucune méchanceté envers ce médecin, parce que je crois honnêtement qu’il pensait qu’il faisait ce qu’il fallait.

“Je ne pense pas qu’il savait à quel point il me faisait mal. Mais c’est ce qui fait peur.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :