Une maman qui s’est cassé le bassin dans un plongeon de quatre étages depuis un immeuble d’appartements de Miami effondré puis SAUVAIT sa fille des décombres

Une maman qui a subi une fracture du bassin aurait sauvé sa fille des décombres alors qu’un immeuble de 12 étages à Miami tombait au sol jeudi.

Angela Gonzalez et Devon, 16 ans, sont tombées du neuvième étage au cinquième étage alors que l’appartement s’effondrait jeudi à 1h30 du matin.

Lisez notre blog en direct sur l’effondrement d’un immeuble de Miami Beach pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Devon Gonzalez, 16 ans, a été sauvée des décombres par sa mère Angela Crédit : Document à distribuer

Les équipes enquêtent sur les balcons après l’effondrement du condo Crédit : AP

Des prises de vue aériennes montrent des équipes de recherche et de sauvetage essayant de trouver des survivants alors que le complexe d’appartements est couvert de débris Crédit : AFP

La maman s’est cassé le bassin mais a réussi à sauver sa fille des débris, rapporte CBS.

Tous deux ont été emmenés dans un centre médical pour y être soignés.

Mais Edgar Gonzalez, le mari d’Angela et le père de Devon, est toujours porté disparu et fait partie des 159 disparus.

L’amie de la famille Lisa Melencial a déclaré : « Même si c’est un scénario tragique. Je veux juste des prières et le meilleur pour elle et sa famille.

Les autorités ont confirmé que le dernier nombre de morts s’élève désormais à quatre avec 159 disparus.

Les équipages ont confirmé que trois corps avaient été retirés des décombres pendant la nuit.

Des incendies ont été signalés pendant la nuit, mais cela n’a pas empêché les sauveteurs de poursuivre leurs recherches Crédit : AFP

L’opération de sauvetage se poursuivra dans l’espoir de retrouver des personnes vivantes Crédit : La Méga Agence

Des dizaines de personnes seraient portées disparues mais l’opération de recherche se poursuivra dans l’espoir de « trouver des personnes en vie », a déclaré vendredi la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Le chef des pompiers adjoint des pompiers de Miami-Dade, Ray Jadallah, a déclaré vendredi aux journalistes que le personnel d’urgence avait entendu des bruits dans les décombres pendant la nuit.

Il a dit qu’il pouvait s’agir de chutes de débris ou de personnes qui tapaient.

Il a ajouté: « Nous écoutons des sons, des sons humains et des tapotements. »

Ilan Naibryf et sa petite amie Deborah Berezdivin seraient parmi les personnes portées disparues, rapporte MailOnline.

La branche de l’Université de Chicago du mouvement juif Habad-Loubavitch a posté sur Instagram : « Veuillez prier pour Ilan Ben Ronit et Deborah Bat Talia Chaya.

Ilan Naibryf et sa petite amie Deborah Berezdivin sont portés disparus Crédit : Document à distribuer

Ron DeSantis avait l’air ému alors qu’il visitait les lieux jeudi Crédit : Rex

Les pompiers ont fouillé dans les décombres dans l’espoir de retrouver des survivants Crédit : Reuters

« Ce sont de chers amis, des joyaux que nous aimons beaucoup. Ilan est étudiant à UChicago et président de notre conseil étudiant Chabad. Ils font tous les deux partie de la famille. »

On craint également que le chirurgien plasticien Andres Galfrasconi fasse partie des disparus avec son partenaire Fabian Nunez, 55 ans, et leur fille de six ans, Sofia.

Ils s’étaient rendus en Floride pour recevoir leurs vaccins contre le Covid-19.

Maman et grand-mère Judy Spiegel, 65 ans, serait également portée disparue.

Sa fille a déclaré à CBS : « Je veux juste ma mère. Je veux revenir un jour en arrière et tout changer.

Et, la mère britannique Bhavna Patel, une double citoyenne anglo-américaine de 38 ans, son mari Vishal Patel, 42 ans, et leur fille d’un an Aishani seraient également portés disparus.

Bhavna Patel et sa famille font partie des personnes portées disparues Crédit : twitter @sarinzwashere

Des maisons ont été détruites alors que l’immeuble s’effondrait Crédit : AFP

Des proches inquiets brandissent des photos de membres de la famille que l’on pense piégés Crédit : La Méga Agence

Des images saisissantes montrent le moment avant qu’une partie des tours Champlain Sud ne s’effondre dans un tas de débris.

On voit des lits superposés et des câbles électriques vaciller sur des balcons qui ont été brisés par la destruction.

Les résidences de l’immeuble ont été dévastées et des décombres ont été retrouvés dans une piscine, selon le New York Post.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a admis qu’il n’avait pas réalisé la « gravité » de la situation lorsqu’il a été informé pour la première fois de l’incident, rapporte CBS.

Il a déclaré aux journalistes : « Je pensais qu’un balcon s’était effondré, pour vous dire la vérité.

« Je suis sorti et quand j’ai vu ce que j’ai vu, c’était déchirant. C’est comme si une bombe avait explosé. »

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a admis qu’il n’avait pas réalisé la « gravité » de la situation Crédit : AFP

Il a comparé la scène à une « bombe qui explose » Crédit : AFP

Des équipes de secours à travers la Floride ont aidé à l’effort de recherche Crédit : AFP

Le condo de 12 étages s’est effondré vers 1h30 du matin jeudi.

Les autorités de Miami Dade ont déclaré un événement de « niveau 5 » avec de nombreuses victimes alors que des équipages de toute la Floride ont aidé les équipes de recherche locales.

Un témoin, qui se trouvait dans un bâtiment voisin, a déclaré que l’effondrement ressemblait à une « tornade ou un tremblement de terre ».

Il a déclaré à Fox News : « C’était la chose la plus folle que j’aie jamais entendue de ma vie. »

La cause officielle de l’accident reste inconnue, mais un chercheur de la Florida International University a expliqué pourquoi le condo en bord de mer s’est peut-être effondré de manière inattendue.

Une étude réalisée en 2020 par Shimon Wdowinski, professeur au Département de la Terre et de l’Environnement, a déterminé que l’immeuble était instable, a rapporté USA Today.

Le bâtiment, qui a été construit en 1981, s’enfonce à un « taux alarmant » depuis les années 1990.

L’appartement de 12 étages a été construit sur des zones humides et sous sa fondation se trouve du sable et un remblai organique, rapporte le Washington Post.

Il était situé sur une île-barrière qui s’était élevée d’environ un pied au cours du siècle dernier en raison du changement climatique.

Mais, les experts pensent qu’il est trop tôt pour dire si le changement climatique a causé la déstabilisation du condo.