Une maman qui donnait des conseils parentaux sur la chaîne YouTube « 8 Passengers » arrêtée pour suspicion de maltraitance sur enfant

Une femme de l’Utah qui donnait des conseils parentaux en ligne via une chaîne YouTube autrefois populaire a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée de maltraitance aggravée sur des enfants après que son fils souffrant de malnutrition s’est échappé par la fenêtre et a couru vers une maison voisine pour demander de l’aide, ont indiqué les autorités.

Ruby Franke, dont la chaîne « 8 Passengers », aujourd’hui disparue, suivait sa famille, a été arrêtée mercredi soir à Ivins, dans le sud de l’Utah. Elle a été arrêtée au domicile de Jodi Hildebrandt, propriétaire d’une entreprise de conseil qui, selon elle, enseigne aux gens à améliorer leur vie en étant honnêtes, responsables et humbles.

Franke est récemment apparu dans des vidéos YouTube avec Hildebrandt qui ont été mises en ligne par ConneXions Classroom, l’entreprise de conseil de Hildebrandt.

Le fils de Franke, âgé de 12 ans, est sorti d’une fenêtre de la résidence de Hildebrandt à Ivins et a couru vers la maison d’un voisin mercredi matin et a demandé de la nourriture et de l’eau, selon un affidavit déposé par un officier du département de sécurité publique de Santa Clara-Ivins.

Le voisin a vu du ruban adhésif sur les chevilles et les poignets du garçon et a appelé les forces de l’ordre, selon l’affidavit. Le garçon a été transporté à l’hôpital, où il a été placé en détention médicale « en raison de ses profondes lacérations causées par l’attachement avec une corde et de sa malnutrition », indiquent les actes d’arrestation.

La fille de Franke, âgée de 10 ans, a ensuite été retrouvée souffrant de malnutrition dans la maison de Hildebrandt et a également été emmenée à l’hôpital, ont indiqué les policiers. Deux autres enfants de Franke étaient sous la garde des services de protection de l’enfance, indique l’affidavit.

Franke et Hildebrandt ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de deux chefs d’accusation de maltraitance aggravée sur enfants, bien qu’aucune accusation n’ait été déposée, selon les autorités.

Franke a demandé un avocat et n’a pas parlé aux officiers, indique l’affidavit. Cet avocat n’avait pas été identifié publiquement jeudi.

Un message vocal laissé sur une liste téléphonique pour le mari de Ruby Franke sollicitant des commentaires sur l’arrestation a été renvoyé à son avocat, Randy S. Kester. Kester a déclaré qu’il représentait les intérêts de Kevin Franke consistant à garder ses enfants ensemble et sous sa garde et qu’il ne pouvait pas commenter l’arrestation de Ruby Franke.

Un message vocal laissé jeudi au cabinet de conseil d’Hildebrandt sollicitant des commentaires n’a pas été renvoyé.

Un juge a accédé jeudi à la demande du détective visant à refuser la libération sous caution de Ruby Franke. Le détective a cité « la gravité des blessures de ses deux enfants situés dans la maison » et a déclaré au juge que le ministère des Services à l’enfance et à la famille avait placé quatre des enfants de Franke en garde à vue et que l’agent n’avait pas encore parlé à deux d’entre eux.

Alors que les enfants ont été retrouvés chez Hildebrandt, Franke avait été vu sur une vidéo YouTube filmée chez Hildebrandt et publiée deux jours plus tôt, indiquant que Franke était présent à la résidence et avait connaissance des abus, de la malnutrition et de la négligence, selon les rapports d’arrestation.

Hildebrandt s’est également vu refuser la libération sous caution, selon les archives judiciaires.

Amy Beth Hanson, Associated Press