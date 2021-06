Une maman qui a prétendu avoir accouché de dix bébés n’était même pas ENCEINTE, selon une enquête

Une FEMME qui a prétendu avoir donné naissance à 10 bébés n’a jamais été enceinte, a révélé une enquête.

Gosiame Sithole a fait la une des journaux lorsqu’elle a affirmé avoir donné naissance à des décuplés dans un hôpital d’Afrique du Sud le 7 juin.

Gosiame Sithole semblait enceinte de 10 enfants[/caption]

Elle a ensuite été détenue dans un hôpital psychiatrique[/caption]

Mais les soupçons ont rapidement commencé à faire surface après qu’aucune photo des bébés de 37 ans n’ait émergé et que l’histoire ait commencé à se dérouler.

Sithole a été arrêtée par la police, puis relâchée et emmenée dans un hôpital psychiatrique où elle est prise en charge.

Le gouvernement provincial de Gauteng a maintenant publié une déclaration confirmant que Sithole n’était pas enceinte en premier lieu.

« Il a maintenant été établi par des médecins que Mme Sithole n’a récemment donné naissance à aucun bébé », a-t-il déclaré.

« Il a également été établi qu’elle n’était pas récemment enceinte. »

Le ministère sud-africain de la Santé a également déclaré que sa propre enquête avait conclu qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence des enfants.

Pendant ce temps, le journaliste qui a rapporté l’histoire pour la première fois s’est excusé après sa démystification.

Sithole et son partenaire Teboho Tsotetsi ont reçu un grand nombre de dons[/caption]

Le rédacteur en chef de Pretoria News, Piet Rampedi, a maintenant déclaré qu’il était plein de « tristesse et de regrets » pour son histoire.

le Sunday Times en Afrique du Sud rapporte que Rampedi s’est maintenant excusé auprès de ses collègues après qu’ils aient été humiliés par son histoire – qui a fait la une des journaux du monde entier, y compris dans le Sun et nouvelles de la BBC.

Independent Online, le groupe de médias propriétaire de Pretoria News, avait accusé l’hôpital de négligence médicale après avoir été mal préparé à la naissance de 10 enfants.

Il a affirmé que les autorités cachaient l’histoire – une allégation que l’hôpital et les autorités sanitaires locales ont rejetée comme étant « fausse » et « non fondée ».

Des aspects de l’histoire restent encore obscurs, en particulier comment elle semblait être enceinte et si son partenaire Teboho Tsotetsi était au courant de ce qui se passait

Le couple a déjà des jumeaux de six ans et IOL a déclaré qu’ils fréquentaient la même église que Rampedi, qui a interviewé le couple avec Sithole qui semblait très enceinte.

Dès que la nouvelle est apparue, elle était apparemment enceinte de 10 enfants, des dons ont commencé à arriver, 50 000 £ du président de l’IOL, Iqbal Survé.

Leur maire local a confirmé les naissances, incitant d’autres médias à rapporter l’histoire, mais il est apparu qu’il n’avait que la parole de la famille comme preuve.





Le couple a semblé se brouiller par la suite, Tsotetsi signalant sa disparition et demandant aux gens d’arrêter les dons une semaine plus tard.

À son tour, Sithole l’a accusé de vouloir profiter financièrement des bébés, a rapporté le Pretoria News.

On ne sait pas quelles mesures seront prises en ce qui concerne les dons reçus pour soutenir ou si des accusations criminelles seront portées contre elle.