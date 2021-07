La culture populaire a une façon de s’infiltrer dans notre vie quotidienne et dans l’un de ces cas, une mère en Nouvelle-Zélande a exprimé son amour pour les groupes de heavy metal de l’une des manières les plus uniques. Selon un tweet qui devient maintenant viral sur la plate-forme de médias sociaux, une mère néo-zélandaise a nommé ses trois enfants Metallica, Slayer et Pantera en s’inspirant des trois groupes emblématiques.

La nouvelle a d’abord été partagée par le cinéaste et fan de métal Kiwi David Farrier qui a écrit un article sur sa page Substack et partagé des extraits de l’interview dans une série de tweets. Dans les messages partagés jeudi, Farrier a écrit que la mère de trois enfants lui avait dit qu’il n’était « pas facile d’élever trois des groupes les plus lourds ». certificat semblait montrer que l’enfant né en 2009, avait reçu le deuxième prénom « And Justice For All », qui, selon lui, était en hommage au quatrième album du groupe américain.

Cependant, pour clarifier l’air, il a rendu visite au registraire général et lui a demandé s’il était possible de donner à un enfant le nom de groupes de musique et d’artistes. Répondant à la question, le responsable a déclaré que les enfants peuvent être nommés d’après des groupes d’albums « tant que le mot utilisé n’est généralement pas considéré comme offensant ou ne ressemble pas à un grade ou à un titre officiel ».

Dans son troisième tweet, Farrier a mentionné qu’il avait vu les certificats de naissance des trois enfants et qu’il n’avait aucun doute sur leur authenticité. Il a également mentionné qu’il attendait maintenant que les trois groupes réagissent à cette histoire et a même suggéré que la mère et les enfants méritent des concerts gratuits lors de spectacles de métal à vie.

Farrier a conclu que la mère est également la fière propriétaire d’une arbalète qui est également « vraiment en métal » et qu’elle mérite le « respect total et absolu des gens pour cela et pour élever trois enfants ».

fil 1/4 : fier d’annoncer qu’une mère néo-zélandaise a nommé ses enfants metallica, pantera et slayer. elle m’a dit « ce n’est pas facile d’élever trois des groupes les plus lourds »: https://t.co/kiXGTrr60A– David Farrier (@davidfarrier) 7 juillet 2021

De nombreux fans de heavy metal ont proposé leurs propres suggestions sur les autres groupes qu’elle aurait pu nommer ses enfants.

Metallica, Slayer et Pantera sont tous trois des groupes de heavy metal américains connus pour leur style de chant unique et leur spécialisation dans le genre rock extrême.

