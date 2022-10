Une maman ivre de 28 ans endormie au volant évite la prison après avoir dit qu’elle ne buvait qu’en se garant et en regardant NETFLIX

Une maman ivre qui a été retrouvée endormie au volant quatre fois au-delà de la limite a été épargnée de prison après avoir affirmé qu’elle s’était garée pour regarder Netflix.

Jessica Matthew, 26 ans, de Rochdale, dans le Grand Manchester, a admis être ivre en charge d’un véhicule à moteur, mais a nié avoir conduit en état d’ébriété.

Jess Matthew a été condamné à une amende de 200 £ et interdit de conduire pendant un an

L’agent de voyages, 26 ans, a été retrouvé ivre au volant en juillet 1 crédit

Les flics l’ont trouvée inconsciente dans la voiture le 15 juillet au parc commercial Sandbrook après avoir été appelée par des acheteurs inquiets, qui craignaient qu’elle n’ait subi un effondrement mortel.

Cependant, elle a été rapidement réveillée et s’est plainte de se sentir étourdie en articulant ses mots.

L’un des agents a également remarqué une bouteille de gin tonic sur le siège passager.

Mme Matthew, une agence de voyage avec un fils de deux ans, a renvoyé un résultat d’alcootest de 136 microgrammes d’alcool dans 100 ml d’haleine, contre les limites légales de 35.

Dans une déclaration au tribunal de première instance de Tameside, elle a déclaré: “Quand je bois, je ne peux pas m’arrêter de boire.”

Cependant, elle a nié avoir conduit en état d’ébriété et a insisté sur le fait qu’elle n’avait commencé à boire qu’après s’être garée, en regardant un film sur Netflix.

Le procureur Shazad Alam a déclaré: “Vers 17h45 ce soir-là, le témoin Nicole McArthur a remarqué que l’accusée dormait dans sa petite voiture à hayon, la tête appuyée sur le volant.

“‘Mlle MacArthur a essayé de parler à l’accusé et a frappé plusieurs fois sur la vitre de la voiture en vain. Le moteur de la voiture était allumé et l’accusé portait sa ceinture de sécurité.

La défenderesse a comparu devant le tribunal avec sa jambe dans le plâtre en raison d’une blessure non liée, qui, selon le tribunal, l’avait empêchée de travailler et l’avait rendue dépendante des prestations et de son père.

En défense, Vic Wozny a déclaré: “Son intention n’était pas de conduire le véhicule en état d’ébriété et le véhicule n’était allumé que pour qu’elle puisse recharger son téléphone tout en regardant un film sur son téléphone.

“Elle cherche maintenant l’aide de trois organisations pour se remettre de son problème d’alcool. Elle a montré de pleins remords tout au long.”

Il a ajouté qu’elle n’avait aucune condamnation antérieure et qu’elle avait déjà eu des séjours infructueux en cure de désintoxication.

Elle a été giflée d’une amende de 200 £ et de 165 £ de frais, ainsi que d’une interdiction de conduire de 12 mois.

En la condamnant, le panel de magistrats lui a dit “Nous avons longuement réfléchi à cela et compte tenu de votre bonne moralité antérieure, du type de travail que vous avez effectué jusqu’à présent et de votre situation personnelle, nous ne jugeons pas nécessaire de vous donner un peine communautaire.

“Cependant, si cela se reproduit, vous n’aurez pas de seconde chance.”

Elle était près de quatre fois au-dessus de la limite 1 crédit