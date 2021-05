Une maman horrifiée s’est réveillée pour trouver ses deux fils, 6 et 8 ans, gazés à mort dans le lit après avoir été empoisonnés par un radiateur défectueux

Une maman HORRIFIÉE s’est réveillée et a trouvé ses deux fils, âgés de six et huit ans, gazés à mort au lit après avoir été empoisonnés par un appareil de chauffage défectueux.

Tyler Robinson, six ans, et son frère Chase, huit ans, sont morts d’un empoisonnement au monoxyde de carbone dans leur maison familiale à Mooroopna, Victoria, alors qu’ils dormaient avec leur mère Vanessa.

2 Tyler et Chase Robinson sont décédés tragiquement d’une intoxication au monoxyde de carbone dans leur maison familiale à Victoria, alors qu’ils dormaient avec leur mère Crédit: Facebook / The Chase and Tyler Foundation

2 Vanessa Robinson a créé la Fondation Chase and Tyler en 2010 Crédit: News Corporation

Robinson, 40 ans, a déclaré à la Daily Mail Australie son dernier souvenir des garçons avant leur mort en 2010 était de se réveiller en pleurant dans la nuit, avant qu’elle ne s’évanouisse.

«Ils étaient avec moi dans mon lit, j’y pense parfois», dit-elle.

«Je me souviens qu’ils pleuraient dans la nuit. Je ne pense pas qu’ils soient allés doucement.

«J’étais juste là et je n’ai pas pu les sauver.

«C’était ma vie entière, partie en une nuit. J’étais bouleversé. Je n’oublierai jamais mes garçons.

La mère de deux enfants dérivait dans et hors de la conscience, et n’a survécu que parce qu’elle a été réveillée par les coups persistants du père des garçons, son ex, Scott.

Elle a été malade pendant «longtemps» après l’incident, car elle a également été empoisonnée par le même appareil de chauffage.

‘JE NE POUVAIS PAS LES SAUVEGARDER’

Elle a souffert d’insuffisance rénale aiguë pendant un mois après l’accident.

Sa mémoire à long terme a été affectée et elle a eu des lésions nerveuses qui lui ont presque fait perdre un bras.

«Mon bras gauche était coincé sous moi, donc j’ai des lésions nerveuses et des lésions à l’épaule qui ne s’amélioreront jamais», a-t-elle déclaré.

«J’ai arrêté de respirer – c’est ce que fait le monoxyde de carbone, il vous étouffe à mort. Ma mémoire est mise en pièces.

Le coroner a par la suite découvert que le dysfonctionnement du radiateur était dû à une accumulation de suie, de poussière et de peluches dans le radiateur familial.

Cela empêchait l’oxygène d’entrer et avait conduit à un niveau dangereusement élevé de monoxyde de carbone.

TUEUR SILENCIEUX

Le coroner a déclaré que les propriétaires du Robinson ne pouvaient pas avoir connaissance des problèmes liés au chauffage. On a découvert qu’un commerçant anonyme n’avait pas effectué de vérifications appropriées sur le radiateur en 2004, mais il n’a pas été inculpé.

Les propriétaires de Mme Robinson, Jeffrey et Tracey Watt, avaient nettoyé ou entretenu le radiateur pendant cinq ans, mais le coroner a constaté qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des problèmes liés au radiateur.

Robinson s’est lancée dans la sensibilisation à l’utilisation du gaz – et a parlé dans le cadre d’une campagne du Conseil climatique de ses dangers – comme un moyen de faire face à sa perte.

Elle a mis en place le Fondation Chase et Tyler en 2010, une organisation qui a fait pression pour le contrôle et le service obligatoires des appareils de chauffage et des avertisseurs de monoxyde de carbone obligatoires au niveau national.

Cela s’est traduit par une amélioration des règlements de location au niveau de l’État victorien.

Aujourd’hui, Robinson travaille comme réceptionniste et gestionnaire dans un hôpital privé et loue une maison dans le centre de Melbourne.

Elle prévoit de dissoudre sa fondation après ce mois, pour se concentrer sur elle-même.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je dois me concentrer sur moi-même», a-t-elle déclaré.