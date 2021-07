Une maman FURIEUSE est restée bloquée à Majorque après que sa fille de 13 ans a reçu l’ordre de s’isoler pendant 21 jours dans une nouvelle règle Covid étrange.

Les vacances d’April Allinson à Port d’Alcudia avec sa fille Ellie et sa copine Lilly Cuthbert se sont transformées en cauchemar après que la mère de 30 ans a attrapé le virus.

Après 10 jours d’isolement dans leur chambre d’hôtel après le test positif d’avril, le trio devait être libéré vendredi et rentrer chez lui au Royaume-Uni samedi.

Mais les flics espagnols ont maintenant déclaré que les deux filles de 13 ans devaient rester sur place pendant 10 jours supplémentaires, ce qui porte la période d’isolement totale dans la petite chambre d’hôtel à 21 jours.

April, de Stockton-On-Tees, a déclaré que les autorités avaient décidé que les deux jeunes filles auraient pu attraper Covid alors qu’elles étaient isolées avec April et devaient donc rester sur l’île.

April a déjà déboursé plus de 1 700 £ pour l’hôtel – et elle n’a même pas commencé à additionner le coup aux revenus de son entreprise d’esthétique à la maison.

Et la famille doit trouver 766 £ supplémentaires si elle doit rester isolée encore plus longtemps.

« Je ne comprends pas ce qui se passe et les règles semblent changer de minute en minute », a déclaré April au Sun.

« Ce n’est pas ce qu’on nous a dit et aucun des deux enfants n’a jamais été testé positif. Je ne comprends pas du tout le raisonnement. »

J’ai tellement peur qu’on ne rentre pas à la maison. Ils essaient de me séparer de mes enfants, mais cela n’arrivera pas. Avril Allinson

Elle a ajouté: « Les autorités espagnoles disaient qu’elles pouvaient toujours avoir le virus, mais qu’elles devraient rester ici seules. Leur quarantaine ne commencerait que lorsque je partirais d’ici.

« Je suis tellement inquiet que nous n’allions pas rentrer à la maison. Ils essaient de me séparer de mes enfants mais cela n’arrivera pas.

« Les enfants vont bien mais ils s’ennuient d’être coincés dans cette pièce.

« Je ne me plains pas de devoir m’isoler après avoir été testé positif, c’était bien.

« Ils veulent juste rentrer à la maison. L’une des filles n’est pas à moi et la mère de l’autre fille est juste malade d’inquiétude pour elle.

« Nous avons l’impression que nous ne pouvons rien faire et nous nous sentons coincés.

L’ambassade britannique n’a pas encore répondu à April mais le député local Alex Cunningham a qualifié la situation de « bizarre ».

Grand-père Derek Bean a déclaré qu’il craignait que les filles ne soient pas de retour au Royaume-Uni avant « très longtemps ».

« C’est dingue – les enfants sont testés négatifs tout le temps », a-t-il déclaré au Sun.

« Si les filles étaient laissées seules là-bas, comment pourraient-elles retourner au Royaume-Uni et qui s’occuperait d’elles ?

« Je crains qu’ils ne reviennent pas avant très longtemps. »

Bien que l’Espagne continentale reste sur la liste orange du Royaume-Uni, les îles Baléares sont sur la liste verte, ce qui signifie que les Britanniques affamés de soleil peuvent s’envoler pour Ibiza, Majorque et Minorque.

Mais l’Espagne a été aux prises avec une augmentation des variantes, la souche Beta représentant 14,5% des cas de Covid au cours du mois dernier.

Selon des chiffres récents, le taux de cas sur 14 jours pour 100 000 est de 740 dans l’ensemble de la région des Baléares.

Les inquiétudes se sont accrues après qu’Ibiza et Majorque ont réintroduit des mesures strictes de santé publique au milieu de l’augmentation rapide des cas de Covid.

Et on craint que les îles ne soient inscrites sur la liste orange plus.

Mais le ministère des Transports a déclaré à l’industrie du voyage que les touristes revenant d’Espagne ne seraient pas frappés de nouvelles restrictions de manière imminente, avec la prochaine mise à jour en août, selon le Telegraph.

Le Sun a contacté le FCDO du Royaume-Uni et le ministère de la Santé des îles Baléares pour commentaires.

