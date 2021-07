Une maman « fantastique », 35 ans, décède d’un arrêt cardiaque soudain, laissant deux jeunes enfants le cœur brisé

Un mari DÉVASTÉ a rendu hommage à sa femme qui est décédée subitement d’un arrêt cardiaque à l’âge de 35 ans à peine, laissant ses deux jeunes enfants le cœur brisé.

Gemma O’Shea – qui avait une maladie cardiaque – s’est effondrée soudainement après elle

Les rendez-vous de routine en personne ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Gemma O’Shea – qui avait une maladie cardiaque – est décédée subitement d’un arrêt cardiaque Crédit : MEDIA WALES

Son mari Lee O’Shea, qui était avec Gemma depuis 14 ans et

mariée depuis cinq ans, l’a décrite comme une « maman fantastique » pour leurs fils

Finley, trois ans, et Mason, huit ans.

Lee a déclaré que la mort de Gemma avait été un choc pour toute la famille car elle semblait « la plus en forme qu’elle ait jamais été ».

Elle allait généralement à l’hôpital pour un examen de routine tous les six à 12 mois, mais ceux-ci étaient effectués pratiquement au moment de son décès en raison de

la pandémie de coronavirus, a-t-il révélé.

Le jour de sa mort, la famille rendait visite à la mère de Lee à Barry, au Pays de Galles, pour récupérer un conteneur de stockage.

Là-bas, elle s’est effondrée dans le jardin et Lee a pratiqué la RCR sur sa femme, mais elle n’a malheureusement pas pu être sauvée.

« Nous allions à Barry pour récupérer une boîte de rangement de mon

maman dans sa caravane – une des plus grosses mais ce n’était pas très lourd »,

a révélé Lee.

« C’était un jardin à l’arrière boueux, nous allions donc le soulever par-dessus le mur.

J’ai fait le tour de l’autre côté, puis la femme d’à côté a dit : « Vous

mieux vaut venir ici, elle s’est effondrée ».

EFFONDREMENT SOUDAIN

« Et alors que je me promenais, j’ai vu Gemma sur le sol, allongée là. En gros, c’était ça – elle avait eu un arrêt cardiaque.

« J’ai travaillé sur elle pendant un certain temps, il a fallu un certain temps avant que l’ambulance ne

là-bas, mais elle est malheureusement décédée.

« Les garçons ont tout vu parce que malheureusement ils étaient avec moi – elle a eu un arrêt cardiaque à cause d’une valve qui fuyait sur son cœur. »

Lee a déclaré que Gemma avait vécu avec sa maladie cardiaque pendant des années et

semblait en bonne santé.

« À l’époque, elle allait bien – du moins c’est ce que nous pensions. C’était probablement le

la plus en forme qu’elle ait jamais été – elle marchait, se plongeait vraiment dans

aptitude. Peut-être qu’elle faisait trop d’exercice », a-t-il déclaré.

«Elle avait une valve ou une chambre qui fuyait sur son cœur et finalement elle

aurait probablement dû subir une opération, mais c’était toujours

surveillé par l’hôpital.

« C’est la chose où Covid frappe à nouveau mais parce qu’elle ne pouvait pas aller

à l’hôpital pour faire le bilan dont elle avait besoin. »

Ainsi que son mari Gemma a laissé derrière lui ses parents Claire et

Keith, ses deux frères Sam et Nathan et ses fils bien-aimés.

Lee dit que Finley est trop jeune pour comprendre ce qui s’est passé

correctement Mason a commencé à ressentir la perte de sa mère.

« Mon plus jeune n’est pas si mal maintenant, il s’en sort lentement, mais mon

Mason, huit ans, a du mal », a-t-il déclaré.

« C’est la chose la plus difficile que je ferai de ma vie, mais ma famille et

les amis ont été formidables – ils se sont tous ralliés. »

RENFORCER LA SENSIBILISATION

Gemma travaillait chez MotoNovo finance à Cardiff au moment de sa

mort le 11 mai.

Lee dit que l’entreprise a été « incroyable » et qu’en plus de traiter

avec sa mort en service, les paiements ont également collecté des fonds eux-mêmes

pour la famille.

Parallèlement, une page GoFundMe a été créée par la famille et les amis de

Gemma où plus de 16 000 £ ont été collectés pour les garçons avec des dizaines

de personnes laissant des messages de condoléances.

Lee dit qu’il veut maintenant faire prendre conscience de ce qui est arrivé à

Gemma pour s’assurer qu’aucune autre famille ne soit affectée de la même manière.

En plus de cela, il exhorte également les gens à envisager d’apprendre la RCR ou comment

d’utiliser un défibrillateur.

« Si votre famille souffre de l’une de ces conditions, je dirais à 100 % d’aller

sur un cours et essayez de l’examiner davantage parce que vous ne savez jamais quand

vous pourriez en avoir besoin », a-t-il dit

« Il est tellement important que les gens soient contrôlés et apprennent à

faire la RCR parce que vous ne savez jamais. Vous devez vous donner cette chance supplémentaire avant que les ambulances n’arrivent.

Son mari Lee O’Shea l’a décrite comme une « maman fantastique » Crédit : MEDIA WALES