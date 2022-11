Une maman enceinte obligée de “surfer sur un canapé” après qu’une fuite ait laissé un trou massif dans le plafond d’un appartement du conseil

Une maman ENCEINTE a été forcée de surfer sur un canapé après qu’une fuite a laissé un énorme trou dans le plafond de son appartement HLM.

Libby Barker et son partenaire Tristan Felton, 28 ans, ont dû quitter leur domicile après que de fortes averses aient endommagé leur maison de Coventry.

Le toit de Libby Barker et de son partenaire Tristan Felton a été endommagé chez eux Crédit : BPM

Le couple a quitté la propriété par crainte d’être exposé à l’amiante Crédit : BPM

Une tache brune était apparue sur le plafond de leur salon avant qu’un trou ne se forme dix minutes plus tard samedi matin.

Il n’a cessé de grandir, ne laissant au couple d’autre choix que de trouver un autre endroit pour rester après qu’un réparateur a déclaré que le trou pourrait les exposer à l’amiante.

Le jeune couple, qui vit avec leur fils en bas âge, s’est appuyé sur les canapés de sa famille, et Tristan affirme que le conseil municipal de Birmingham n’a pas été en mesure de fournir un autre logement.

Il affirme que le couple a été informé qu’ils pouvaient séjourner dans une chambre d’hôtes à Edgbaston, mais ils ne pouvaient pas l’accepter car Libby ne pourrait pas se rendre à des rendez-vous médicaux cruciaux et c’était trop loin de la crèche de son fils.

Leur autorité locale a déclaré que leur propriété de Sutton Coldfield pouvait désormais y retourner en toute sécurité, même si le toit était maintenu par du ruban adhésif.

Tristan a déclaré: “Nous avons eu une blague absolue avec le conseil municipal de Birmingham.

“Ma compagne est enceinte et doit accoucher à tout moment. Je suis handicapée et j’ai un fils de deux ans.”

Après avoir quitté la maison pour donner le temps de réparer le trou, Tristan était revenu pour trouver le plafond avec “un sac d’eau prêt à éclater à tout moment”.

Il a déclaré à Coventry Live: “Ils n’ont pas résolu le problème réel [with] le toit et on ne nous a toujours pas proposé d’hébergement. Nous devons faire aller et venir des taxis avec de l’argent que nous n’avons pas.

“La routine de mon fils est bouleversée. Il est passé de dormir dans sa chambre toute la nuit à dormir trois heures la nuit dernière.

“Nous dormons à peine nous-mêmes en essayant de régler les choses. C’est juste un cauchemar pour le moment.”

Un porte-parole du conseil municipal de Birmingham a déclaré: “Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Nous avons commencé à résoudre les problèmes lorsque le résident a signalé la fuite pour la première fois et la majorité des travaux ont maintenant été effectués, y compris les réparations du toit.

“Nous tenons à rassurer le locataire que les contrôles amiante sont revenus négatifs.

“Nous avons initialement proposé au locataire un logement temporaire, mais celui-ci a été refusé. Cependant, la propriété est maintenant prête pour le retour de la famille.”

Cela survient alors qu’un groupe d’étudiants vivant avec un énorme trou dans leur toit disent avoir averti leur propriétaire avant que tout le plafond ne s’effondre.

Les locataires ont emménagé dans leur maison de sept chambres à Cathays, Cardiff, en septembre et ont remarqué un certain nombre de problèmes qui nécessitaient une attention.

Ils affirment avoir informé leur propriétaire de la fissure croissante dans le toit ainsi que du sol de la salle de bain “spongieux et humide” au-dessus.

La société de gestion de la propriété, CPS Homes, a déclaré que l’entrepreneur du propriétaire avait récemment effectué des travaux qui devaient résoudre une fuite dans la salle de bain au-dessus de la cuisine – mais il semble maintenant que le problème a été mal diagnostiqué ou n’a pas été correctement résolu.