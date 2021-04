Une maman ENCEINTE a crié « nous avons des enfants » alors qu’un tueur d’arbalète a assassiné son partenaire avant de lui tirer une balle dans la tête.

Laura Sugden, alors âgée de 27 ans, était enceinte de cinq mois quand Anthony Lawrence, « ricanant », a tenté de forcer le boulon d’arbalète dans son cou.

Laura Sugden et Shane Gilmer ont été ciblés par leur voisin à leur domicile

Laura, qui était enceinte de 20 semaines, a supplié pour la vie de sa fille à naître Crédits: Ben Lack

La voisine dérangée est entrée par effraction dans la maison jumelée de Laura à Southburn, près de Driffield, dans le Yorkshire, par un loft partagé, puis l’a attendue avec son petit ami Shane Gilmer.

Il leur a ensuite tendu une embuscade alors qu’ils rentraient chez eux après un rendez-vous dans un restaurant italien alors que la première fille de Laura était absente pour la nuit.

Laura, aujourd’hui âgée de 30 ans, a depuis donné naissance à Ella, âgée de deux ans, qui a «guéri quelque chose» dans son cœur.

Elle a déclaré au Mirror: «Je ne pense pas que je me remettrai jamais de ce qui s’est passé, mais je dois être forte pour Ella.

«Je ne savais pas comment j’allais me débrouiller tout seul, mais à la minute où Ella est née, quelque chose dans mon cœur a guéri.

«Elle ressemble exactement à son père – c’est parfois douloureux de la regarder.

«Je lui ai dit que papa était une star et elle demandera: ‘Mon papa m’aimait, n’est-ce pas?’

«Chaque étape me rappelle que Shane n’est pas là, son premier pas, son premier anniversaire et cela continuera pour toujours.

Shane Gilmer a été tué par son voisin avec une arbalète Crédit: PA: Press Association

Anthony Lawrence lui a reproché d’avoir été expulsé de son domicile Crédit: PA: Press Association

Laura fait maintenant campagne pour une réglementation plus stricte concernant les arbalètes, qui peuvent facilement être achetées en ligne pour environ 150 £.

Et ses appels sont soutenus par le secrétaire de l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds.

Décrivant la terreur totale de cette nuit de janvier 2018, Laura a raconté comment elle avait trouvé Lawrence, 55 ans, caché dans la chambre de sa fille Isabelle, alors âgée de trois ans, qui était absente.

L’ancien prisonnier avait auparavant menacé l’agent du logement social Shane, 30 ans, avec une hache après que le couple ait protesté contre sa musique forte.

Et Lawrence a été expulsé après s’être plaint au propriétaire de fumées de cannabis et de suspicion de culture de plantes.

Le couple venait de rentrer à la maison après un vendredi soir au restaurant de Gino D’Acampo à Hull lorsque Laura a vu une tache sombre sur le tapis sous l’écoutille du grenier.

Elle poussa prudemment la porte de la chambre pour trouver Lawrence portant une lampe frontale dans la pièce sombre et pointant l’arbalète vers elle.

Le boulon était intégré dans la colonne vertébrale de Shane

Police devant la maison à Hull

Horrifiée, elle a demandé ce qu’il faisait dans la maison avant de crier à Shane en bas: « Ne montez pas, il a une arme. »

Laura retourna dans son couloir et Lawrence la poussa dans la chambre principale, la poussant sur le lit avant de courir dans le couloir alors que Shane montait les escaliers.

Laura a téléphoné au 999 et a caché son portable dans sa robe de grossesse en jean. Elle a dit: «J’étais terrifiée. C’était surréaliste. Je n’arrêtais pas de penser que ce n’était pas le cas.

«Puis j’ai entendu Shane dire:« Qu’est-ce que c’est que ça? ». La prochaine chose que je l’ai entendu gémir.

Quelques instants plus tard, Lawrence traîna Shane dans la pièce à genoux.

Un boulon d’arbalète avait traversé son avant-bras droit et son abdomen, endommageant son foie et un rein avant de s’enfoncer dans sa colonne vertébrale.

Laura a demandé: « Est-ce que ça va le tuer? »

Elle a ensuite rappelé la réponse souriante de Lawrence: «Oui, et maintenant je vais vous tuer aussi».

« NOUS AVONS DES ENFANTS »

Laura a déclaré: « Ce sourire narquois était la seule émotion qu’il montrait tout le temps. »

Alors qu’elle implorait sa vie, Lawrence a déclaré que l’attaque était une vengeance pour l’avoir expulsé – quelque chose qu’il ne savait qu’en les écoutant à travers le mur avec un appareil spécial.

Mendiant pour sa vie, elle a dit à Lawrence qu’elle était enceinte et a pleuré: «Nous avons des enfants.

Mais il la regarda simplement, bougea sa main dans un mouvement de conversation et dit «Bla, bla, f ****** bla» avant de lui tirer une balle dans la tête.

Laura a déclaré: «Du sang coulait sur mon visage et je me sentais étourdi. J’ai entendu Shane crier et je l’ai regardé. Il était pâle et pleurait.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE: Women’s Aid a ces conseils pour les victimes et leurs familles: Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le «55».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez vous retrouver coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans une armoire ou dans un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence conjugale, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert les jours de semaine et les week-ends pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct disponible de 10 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi et de 10 h 00 à 12 h 00 le samedi et le dimanche. Vous pouvez également appeler le service d’assistance téléphonique national 24 heures sur 24 contre les abus domestiques au 0808 2000 247.

Mais elle trouva la force de se lever et de retirer le verrou de sa tête alors que son voisin quittait la pièce.

Elle s’approcha de Shane et lui serra la main. Alors que Lawrence revenait avec un autre verrou d’arbalète, elle se jeta sur lui.

Il la chevaucha sur le sol et enfonça la pointe dans son cou.

Les médecins lui ont dit plus tard que la blessure était si profonde qu’ils pouvaient voir sa boîte vocale.

La maman de 5 pieds 2 pouces a finalement réussi à éloigner Lawrence d’elle et à le piéger, appelant à l’aide de Shane.

Mais Shane a crié «Je ne peux pas» et Laura a vu des larmes couler sur son visage.

Poussant Laura, Lawrence s’enfuit de la pièce.

Shane lui a dit de demander de l’aide, en disant: «Si tu ne vas pas te protéger, toi et le bébé, je ne te pardonnerai jamais.»

«Il pleurait», a déclaré Laura.

«Il était à bout de souffle. Il m’a regardé, m’a vraiment regardé, comme le regard que quelqu’un vous lance quand il s’absente pour longtemps, puis il m’a dit: «Sois fort, je t’aime». »

Ce sont les derniers mots que Shane a dit à Laura.

Tremblante de peur, Laura a couru en bas avant de courir 200 mètres jusqu’à la maison d’un voisin.

Pendant ce temps, Shane a réussi à descendre et à appeler le 999.

Une enquête à Hull la semaine dernière sur sa mort l’a entendu dire à l’opérateur: «J’aime mes enfants … Oh mon Dieu, je voulais vraiment, vraiment ce bébé, je le voulais vraiment. J’ai l’impression de disparaître. J’ai perdu tellement de sang.

Lawrence s’est enfui et a été retrouvé mort d’une overdose d’analgésiques dans un camping-car deux jours plus tard sur l’A170 près d’East Layton, North Yorks.

Laura dit qu’elle est soulagée qu’il soit mort, ajoutant: « J’aurais seulement aimé l’avoir tué moi-même. »

En Grande-Bretagne, aucune licence ou enregistrement n’est nécessaire pour posséder une arbalète.

Le secrétaire à l’intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a promis de faire «tout son possible» pour aider Laura à apporter des changements afin de réglementer la propriété.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler les Samaritains (gratuitement) au 116123 ou au 020 7734 2800.