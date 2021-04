Une maman en Deuil a reçu l’ordre de retirer les cœurs d’amour et les anges de la tombe de sa petite fille pour maintenir «le respect et la dignité».

Choquée, Emma Riley, 29 ans, a également été informée de détruire une petite clôture entourant le dernier lieu de repos de la tragique Ebony en raison de «problèmes de santé et de sécurité».

Deuil: maman Emma Riley sur la tombe de sa petite fille Ebony Crédit: The Sun

Little Ebony est mort-née en mai 2017. Sa famille a déposé de petits hommages dans le cimetière de Selby, North Yorks., Depuis lors et visite trois jours par semaine.

Mais Emma et son partenaire Craig Weaver, 32 ans, ont été invités à retirer les objets «non autorisés» ou à les faire éliminer.

Le cœur brisé Emma a déclaré au Sun: « Cela nous oblige à revivre la mort de notre fille une fois de plus.

«C’est juste comme revivre ce jour où nous l’avons perdue. Devoir enlever les choses donne l’impression qu’elle n’existe pas.

« Nous avons ces petites choses là pour nous réconforter. »

Pas seul

Emma a parlé à d’autres mères qui ont des enfants enterrés au cimetière de Selby et beaucoup font face au même problème déchirant.

Heartbroken: Emma tient une photo d’Ebony et la lettre du conseil Crédit: The Sun

Emma, ​​Craig et leur fils de 17 mois, Warren, visitent régulièrement la tombe d’Ebony.

La petite parcelle est entourée d’une balustrade noire et comporte de petites pierres dédiées à l’ébène aux côtés de moulins à vent, de fleurs et d’un petit flamant rose.

Emma a ajouté: « L’une des autres mamans à qui je parlais, son bébé est là depuis 11 ans.

« On dirait que c’est sorti de nulle part. Nous avons des choses là-bas depuis près de quatre ans. »

« Non autorisé »

Dans leur lettre, le conseil municipal de Selby a dit à Emma qu’une inspection avait trouvé des «hommages non autorisés» sur la tombe.

Non autorisé: lettre du conseil municipal de Selby lui ordonnant de retirer les hommages Crédit: The Sun

Ils ont donné à Emma et Craig 28 jours pour retirer les objets avant que le conseil n’intervienne pour les prendre eux-mêmes.

Dans leur lettre à Emma, ​​le conseil a déclaré: « Nous travaillons dur pour créer et maintenir un environnement respectueux et digne qui soit sympathique au paysage et aux personnes qui visitent les êtres chers sur leur lieu de repos. »

Une porte-parole du conseil municipal de Selby a déclaré qu’elle avait répondu à la suite de «plaintes» d’autres propriétaires de fosses.

Elle a ajouté: «Les règles qui régissent l’utilisation du cimetière sont très similaires à celles utilisées par de nombreuses autres autorités locales et nous cherchons à les appliquer le plus délicatement possible.

«Il existe diverses règles régissant la santé et la sécurité autour du cimetière.

« Suite à une discussion approfondie au Conseil, il a été convenu qu’au lieu de simplement retirer des objets, nous contacterions les propriétaires de tombes, expliquerions la situation et leur demanderions de retirer les objets qui enfreignent les règles. »