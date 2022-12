Une maman écossaise publie une annonce émotionnelle de sa propre mort après une bataille contre le cancer

Une maman écossaise a annoncé sa propre mort avec une publication émouvante sur les réseaux sociaux après une bataille courageuse contre le cancer.

Judith Green, 44 ans, a reçu un diagnostic de myélome, qui est un cancer du sang rare qui touche généralement les hommes de plus de 60 ans, en avril 2019.

Judith est décédée tragiquement après une bataille courageuse contre le cancer Crédit : FACEBOOK

Les médecins lui ont dit qu’elle avait un «nerf coincé» Crédit : FACEBOOK

La mère de deux enfants a été licenciée par les médecins après s’être plainte de douleurs «sciatiques» à plusieurs reprises au cours de dix ans.

Les médecins ont mis sa douleur sur le compte d’un nerf piégé et ont insisté pour que cela se résolve tout seul.

Mais Judith, de West Lothian, a été dévastée lorsqu’elle a finalement reçu un diagnostic de cancer mortel.

Elle a promis à son mari, Steven, qu’elle lutterait contre la maladie parce qu’elle voulait “rencontrer ses futurs petits-enfants”.

L’année suivante, Judith a subi une greffe de cellules souches dans le but de la guérir, mais elle a été terrassée lorsqu’elle a découvert qu’elle était revenue sept mois plus tard.

Judith est décédée tragiquement fin novembre et a annoncé son propre décès sur les réseaux sociaux.

La maman courageuse avait écrit un message Facebook pré-planifié qu’elle s’apprêtait à publier le moment venu.

Le message émotionnel a été partagé sur sa page professionnelle, Getting Crafty, par son frère, Dale.

Il disait: “Salut à tous, Judith ici, eh bien c’est moi qui ai écrit ceci mais ce sera mon frère Dale qui postera en mon nom.

“Alors, ça y est. Mon temps est terminé. Je ne suis plus en vie.

“Je voulais juste dire ‘Merci’ à chacun d’entre vous !

“Merci d’avoir soutenu ma page Getting Crafty au cours des 8 dernières années. Merci de m’avoir permis de créer des cadeaux pour vous et vos proches.

“Merci pour la gentillesse que vous m’avez apportée lorsque mon mari a failli mourir.

“Merci de soutenir mon parcours contre le cancer. Merci pour tout !

“Tout mon amour”.

Dale a ensuite publié son propre hommage à sa sœur sur la page de l’entreprise alors qu’il informait ses amis, sa famille et ses proches de ses arrangements funéraires, qui devraient avoir lieu le lundi 5 décembre.

Il a déclaré: “Je voudrais remercier tout le monde pour leurs bons voeux et les souvenirs que vous avez partagés, cela a vraiment été réconfortant à lire.

“Une fois que toute la famille aura été informée, je partagerai les détails du service funèbre de Judith pour toute personne locale qui souhaiterait y assister.

“Ses souhaits sont que si vous vouliez lui acheter des fleurs, vous devez plutôt vous acheter un bouquet de fleurs et n’en apporter qu’une seule pour Judith, et vous devez porter ce que vous voulez, être à l’aise, c’est une célébration de la vie.

“Elle ne voulait pas que les gens dépensent de l’argent pour des fleurs à jeter après le service ou de nouveaux pantalons noirs (si comme moi, le poids du verrouillage n’a toujours pas bougé) dans une période de difficultés financières pour tout le monde.

“Pensez aux autres même au-delà de sa disparition. Personnellement, elle me manquera beaucoup”.

Les hommages ont afflué pour la maman bien-aimée, avec de nombreux

Une personne a déclaré: “Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je vous envoie, à vous et à tous ceux qui connaissaient et aimaient Judith, beaucoup d’amour, de lumière et de force alors que vous traversez les jours et les semaines à venir.”

Un autre a ajouté : « Puisses-tu reposer en paix Judith, quelle femme et maman incroyable qui s’est battue si épanouie.

“J’envoie mes sincères condoléances à votre mari, vos enfants et le reste de votre famille et vos amis. Reposez en paix maintenant que votre douleur est terminée”.

Quelqu’un d’autre a posté: “Tellement triste de lire cela, nous avions l’habitude de rire au travail. Tu étais une si belle personne Judith, j’espère que le prochain endroit sera meilleur pour toi. RIP, amour et prières à ta famille”.

Un quatrième a écrit: “Une femme vraiment incroyable, courageuse et aimante, pensant toujours aux autres. Judith et toute sa famille et surtout son” petit homme “seront toujours dans nos cœurs.”

Un cinquième a ajouté: “Je suis vraiment désolé de lire ceci. Judith, tu étais une femme tellement incroyable, et je suis sûr que ta famille et tes amis sont tous si fiers de toi. Dors bien, belle dame”.

