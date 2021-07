Une maman droguée, 27 ans, s’est filmée sur Snapchat à une vitesse de 88 mph sur M60 avant de plonger la voiture dans la barrière

Une maman DOPÉE s’est filmée sur Snapchat en train d’accélérer le long de la M60 à 88 mph avant d’enfoncer sa voiture dans une barrière.

Crystal Ward, 27 ans, a conduit sa Volkswagen Golf à Trafford tout en s’enregistrant sur son téléphone.

Crystal Ward a conduit sa Volkswagen Golf à Trafford tout en s’enregistrant sur son téléphone Crédit : Cavendish

La VW de Ward a été gravement endommagée après l’avoir écrasée Crédit : CPS/BPF

La vidéo Snapchat montrait le tableau de bord de Ward tandis qu’une musique forte était diffusée en arrière-plan le 11 juin de l’année dernière.

Juste avant que la vidéo ne soit coupée, son partenaire a dit « bébé » – et la voiture a ensuite roulé sur la chaussée principale.

Ward, de Bradford, a ensuite heurté une barrière à grande vitesse, la projetant du siège du conducteur et arrachant le moteur de la voiture.

La Volkswagen de la maman de trois a volé dans les airs et a heurté deux colonnes d’éclairage, laissant le véhicule gravement endommagé.

Une autre voiture a ensuite percuté le moteur mais ils ont réussi à s’échapper avec un seul pneu crevé.

Le partenaire de Ward était coincé sur le siège passager de la voiture lorsque les flics sont arrivés sur les lieux.

QUATRE FOIS PLUS

Ward était plus de quatre fois supérieur à la limite de drogue au volant pour le cannabis, a déclaré Minshull Street Crown Court.

Elle a plaidé coupable de conduite en état d’ivresse, de conduite avec interdiction et de conduite sans assurance.

Les ambulanciers ont trouvé son téléphone et l’ont remis aux flics qui ont trouvé la vidéo Snapchat.

Ward a évité de justesse la prison – ayant déjà été interdit de conduire avec sept condamnations antérieures pour neuf infractions.

La Couronne a déclaré que Ward avait fait preuve d’un « indifférence délibérée pour la sécurité des autres ».

Lors de la détermination de la peine, l’enregistreur Jon Close a déclaré: « Pour une raison inconnue, vous êtes entré directement dans cette barrière et l’impact a vu la voiture s’envoler dans les airs et le moteur est sorti du véhicule.

« Cela aurait pu facilement causer un décès. »

Elle a été condamnée à un an de prison avec sursis de deux ans.

On lui a interdit de conduire pendant cinq ans et on lui a demandé de repasser un examen.

Le passager de Ward était coincé dans la voiture Crédit : CPS/BPF

Le bloc moteur a été arraché Crédit : CPS/BPF