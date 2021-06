Une maman dont le fils de 15 ans a été poignardé à mort met en garde contre une recrudescence de la violence alors que le verrouillage se lève après 18 coups de couteau en une SEMAINE

Une maman dont le fils de 15 ans a été poignardé à mort a mis en garde contre une recrudescence des violences post-confinement après au moins 18 coups de couteau en une semaine.

En juin dernier, le petit-fils de Lillian Serunkuma, âgé de deux ans, a reçu une balle dans la tête lors d’une attaque au pistolet à Harlesden, au nord-ouest de Londres.

Le petit-fils de Lillian Serunkuma, âgé de deux ans, a reçu une balle dans la tête l’année dernière, trois ans après que son fils de 15 ans a été poignardé à mort Crédit : PA

Quamari Serunkuma-Barnes a été assassiné en rentrant de l’école en 2017 Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

La balle a raté une artère cruciale dans la tête du garçon de seulement 1 mm, ce qui, si elle avait touché, aurait été fatale.

La mère du petit garçon a été blessée à plusieurs reprises alors qu’elle tentait de protéger son fils, une balle lui ayant manqué de peu le cœur.

En 2017, le fils de Mme Serunkuma, Quamari, a été poignardé à mort devant son école, la flambée actuelle de violence la laissant craintive.

Mme Serunkuma, 46 ans, a déclaré au Sunday Times : « Je sais qu’il va y avoir une sorte de [adverse] réaction.

LES PEURS DE LA MÈRE

« Regardez la dernière fois où le verrouillage s’est terminé. Le lendemain, mon petit-fils et ma fille ont été abattus.

« Pour moi, en tant que maman, c’est intimidant de regarder les informations, car chaque fois que je les mets, il y a toujours quelque chose de triste.

« C’est toujours ‘Quelqu’un a perdu un enfant.’ Quelqu’un d’autre va devoir ressentir ce que nous avons ressenti.

Une horrible flambée de violence au cours de la semaine dernière a vu Dea-John Reid, 14 ans, tué à coups de couteau à Birmingham le 31 mai.

George Khan, 38 ans, Michael Shields, 35 ans, deux garçons de 14 ans et un garçon de 16 ans ont été inculpés du meurtre de l’écolier.

Des images choquantes montrent un gang de voyous brandissant des armes à Hyde Park la semaine dernière

Dea-John Reid, 14 ans, a été poignardé à mort dans le quartier de Kingstanding à Birmingham lundi dernier

Tony Eastlake, 55 ans, a été brutalement poignardé à mort à Islington, au nord de Londres, samedi Crédit: UkNewsinPictures

Des hommages ont été rendus à Danny Humble Crédit : police de Northumbrie

Huit adolescents âgés de 16 à 18 ans arrêtés pour suspicion de meurtre ont été libérés sous enquête.

Le même jour, un homme de 18 ans a été poignardé lors d’une bagarre dans un parc à Edgware, au nord de Londres.

Deux jours auparavant, Tony Eastlake, 55 ans, détenteur d’un stand de fleurs, avait été poignardé à mort à Islington, au nord de Londres.

Le père de deux enfants, Danny Humble, a été battu à mort à Cramlington, Northumbria plus tard dans la soirée.

Et les chercheurs de soleil horrifiés ont vu un adolescent battu et poignardé par un gang armé de couteaux d’un pied de long à Hyde Park la semaine dernière.

Les images montrent les voyous donnant des coups de pied et des coups de poing à la victime après qu’elle ait été attaquée avec l’énorme lame.

Semaine d’effusion de sang Samedi 29 mai : le marchand de fleurs Tony Eastlake est poignardé à mort Samedi 29 mai : Danny Humble est tué dans un attentat à Cramlington Lundi 31 mai : Dea-John Reid, 14 ans, est poignardé à mort Lundi 31 mai : un jeune de 18 ans est poignardé à mort à Edgware, au nord-ouest de Londres Mardi 1er juin : Un adolescent est battu et poignardé par un gang à Hyde Park Mercredi 2 juin : la police bombardée de missiles à Brixton, dans le sud de Londres, après qu’un homme a été abattu

Le fils de Mme Serunkuma, Quamari, a été assassiné par un tueur masqué devant la porte de son école.

Son agresseur – qui avait 15 ans à l’époque – a été emprisonné pendant 14 ans à l’Old Bailey.

Quamari a réussi à dire à une infirmière le nom de son agresseur avant qu’il ne meure quatre heures et demie plus tard.

En juin dernier, la famille a de nouveau été frappée par une tragédie lorsque la fille et le petit-fils de Mme Serunkuma ont survécu à une fusillade sans pitié à Harlesden.

Mme Serunkuma a déclaré au Sunday Times qu’elle avait supplié le tireur, qui était à moto, de ne pas tirer sur son petit-fils : « Il y a des enfants dans la voiture. S’il vous plaît arrêtez-vous ».

L’agresseur avait d’abord tiré sur un voisin masculin, avant de se tourner vers la voiture de sa fille, qui transportait également deux autres enfants.

Mme Serunkuma a déclaré: « Ce n’était pas un tir croisé. J’étais là. La personne qui a fait cela a visé et savait qu’il y avait des enfants [in the vehicle] et savait ce qu’il faisait.

« Ma fille – et encore moins mon petit-fils – n’a jamais été impliquée dans quoi que ce soit qui justifierait que quelqu’un fasse quelque chose comme ça.

« Comment peut-on me dire qu’un enfant mérite quelque chose comme ça ? C’est par miracle qu’il marche et parle.

La police du Met a offert une récompense de 20 000 £ pour des informations permettant de retrouver l’attaquant, mais a jusqu’à présent rencontré un « mur du silence ».