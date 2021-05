Liz Watson, 42 ans, originaire de Virginie aux États-Unis, a eu le cœur brisé lorsque ses enfants l’ont quittée pour rester avec leur père avec lequel elle s’est séparée en 2010. Pour faire face à la perte, la mère divorcée a dépensé en 2016 des milliers de dollars pour acquérir la vie. comme des poupées qui, dit Liz, aident à combler le vide créé par le départ de ses deux enfants.

Selon Courrier quotidien, la mère au foyer a trouvé ce passe-temps en ligne via Youtube où elle a découvert le monde des « poupées renaissantes », et depuis 2016 a dédié une pièce entière à sa collection de poupées réalistes.

Liz a connu un divorce compliqué en 2010 et, après trois ans, a emmené ses enfants dans une autre partie du pays avec son mari Jeff et leur fille commune de 18 mois, Journey. Cependant, ses enfants Dylan, 15 ans, et Asher, 13 ans, n’ont pas pu supporter l’absence de leur père et sont retournés au Kansas pour vivre avec son ex-mari.

«Décider pour Dylan et Asher de vivre avec leur père a été l’une des décisions les plus difficiles que j’aie jamais prises. C’était comme abandonner mes enfants en adoption », Courrier quotidien a cité Liz en se rappelant les moments difficiles.

Liz a continué à penser à ses enfants et cinq mois plus tard, elle a acheté sa première poupée bébé réaliste pour qu’elle se sente mieux. Depuis lors, sa collection s’est agrandie au fil des ans et elle est maintenant une «mère renaissante» autoproclamée.

Selon elle, les poupées de bébé de Liz vont du nouveau-né à l’âge de 12 mois. Fait intéressant, Liz l’a également nommée les neuf poupées renaissantes: Juniper Anne, Willa Jane, Nixon Gray, Benedict Arthur, Jax Ethan, Crevan Ridge, Paisley Rye, Isla Blu et Oaklyn Elise.

Bien que beaucoup de gens considèrent les poupées comme effrayantes ou effrayantes, une peur en partie alimentée par les films d’horreur, Liz a trouvé son réconfort dans les modèles « renaissants » réalistes.

Liz ne pouvait pas mettre une étiquette de prix sur ses poupées « reborn », le taux du marché pour ces jouets réalistes varie de 350 $ à 1500 $.

